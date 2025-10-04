Футбол
4 октября, 23:50

В «Локомотиве» ответили на вопрос о премиальных после матча с «Динамо»: «Будут хорошими»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «СЭ», какие премиальные получат футболисты после победы над «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура РПЛ.

«У нас четко выработана система премиальных. Уверен, после этого тура они будут хорошими. Система, которая была выработана вместе с командой, является мотивирующей. И отвечает всем требованиям», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 23 балла — столько же у действующего чемпиона «Краснодара», который уступает москвичам по дополнительным показателям. «Динамо» идет на восьмой строчке с 15 очками.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА, а «Динамо» примет на своем поле «Ахмат».

  • zg

    Нет чтоб сказать-"будут плохими"-насколько веселей бы было!)

    04.10.2025

    • Карпин отметил, что второй пропущенный гол от «Локомотива» повлиял психологически на игроков «Динамо»

    Карпин — об игре «Динамо»: «Проблема не в центральных защитниках. Надо разбирать индивидуальные ошибки»
