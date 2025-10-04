Футбол
4 октября, 23:35

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных о победе над «Динамо»: «Команда проявила характер»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу над «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Команда проявила характер. Хочу сказать слова благодарности всем ребятам — тем, кто был на поле и кто был готов на него выйти. В команде нет ни одного равнодушного человека. Все заряжены, готовы биться весь матч. Хочу поблагодарить тренерский штаб, мы увидели другой рисунок построения игры. Наверное, был риск, но он себя оправдал. Болельщики увидели сегодня то, что и хотят видеть от команды — полную самоотдачу, желание биться все 90 минут. Огромное спасибо болельщикам, мы слышали и видели их поддержку. Спасибо болельщикам от Сахалина до Калининграда, команда чувствует их веру», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 23 балла — столько же у действующего чемпиона «Краснодара», который уступает москвичам по дополнительным показателям. «Динамо» идет на восьмой строчке с 15 очками.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА, а «Динамо» примет на своем поле «Ахмат».

Кордоба о Дзюбе: «Все сегодня видели пенальти Артема и понимали, что произойдет дальше»

Карпин отметил, что второй пропущенный гол от «Локомотива» повлиял психологически на игроков «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
