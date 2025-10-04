Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных о победе над «Динамо»: «Команда проявила характер»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу над «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Команда проявила характер. Хочу сказать слова благодарности всем ребятам — тем, кто был на поле и кто был готов на него выйти. В команде нет ни одного равнодушного человека. Все заряжены, готовы биться весь матч. Хочу поблагодарить тренерский штаб, мы увидели другой рисунок построения игры. Наверное, был риск, но он себя оправдал. Болельщики увидели сегодня то, что и хотят видеть от команды — полную самоотдачу, желание биться все 90 минут. Огромное спасибо болельщикам, мы слышали и видели их поддержку. Спасибо болельщикам от Сахалина до Калининграда, команда чувствует их веру», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 23 балла — столько же у действующего чемпиона «Краснодара», который уступает москвичам по дополнительным показателям. «Динамо» идет на восьмой строчке с 15 очками.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА, а «Динамо» примет на своем поле «Ахмат».