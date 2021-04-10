Тренер «Тамбова» поделился ожиданиями от матча против «Химок»
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
«Химки» играют в искрометный футбол, этой команде нечего терять. Поздравляю эту команду, у меня там много знакомых, которые прошли через «Тамбов», рад за них. Приятно видеть, как играет эта команда. Может, мы в каком-то плане были на месте «Химок» в прошлом сезоне", — сказал в эфире «Матч Премьер» Первушин.
Матч «Химки» — «Тамбов» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю