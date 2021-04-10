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Тренер «Тамбова» поделился ожиданиями от матча против «Химок»

13:58
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Химки» играют в искрометный футбол, этой команде нечего терять. Поздравляю эту команду, у меня там много знакомых, которые прошли через «Тамбов», рад за них. Приятно видеть, как играет эта команда. Может, мы в каком-то плане были на месте «Химок» в прошлом сезоне", — сказал в эфире «Матч Премьер» Первушин.

Матч «Химки» — «Тамбов» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Химки — Тамбов

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