Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Черевченко заявил, что «Химки» на 99 процентов обеспечили себе выживание в РПЛ

13:57
Теги:

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» и оценил турнирное положение своей команды.

«Изначальной задачей было остаться в премьер-лиге. Думаю, мы выполнили ее на 99 процентов. Сейчас нужно играть на победу, радовать болельщиков, но «Тамбов» прилично сыграл с ЦСКА в последнем туре. С «Тамбовом» никому не будет легко, там есть и футболисты, которые поиграли в премьер-лиге. Матч будет тяжелым», — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко.

«Химки» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.

Матч «Химки» — «Тамбов» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Химки — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...