Черевченко заявил, что «Химки» на 99 процентов обеспечили себе выживание в РПЛ
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» и оценил турнирное положение своей команды.
«Изначальной задачей было остаться в премьер-лиге. Думаю, мы выполнили ее на 99 процентов. Сейчас нужно играть на победу, радовать болельщиков, но «Тамбов» прилично сыграл с ЦСКА в последнем туре. С «Тамбовом» никому не будет легко, там есть и футболисты, которые поиграли в премьер-лиге. Матч будет тяжелым», — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко.
«Химки» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.
Матч «Химки» — «Тамбов» состоится сегодня, 10 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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