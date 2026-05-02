Гинер — о работе Челестини: «Мое мнение, завтра будет наводнение»

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о работе главного тренера команды Фабио Челестини.

— Ваше мнение по поводу работы Челестини?

— Мое мнение, завтра будет наводнение.

ЦСКА в 28-м туре РПЛ примет «Зенит». Игра пройдет 2 мая, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max