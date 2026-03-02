Карседо — о судействе в РПЛ: «Слишком много вмешивается ВАР. Из-за этого страдает темп игры»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

52-летний испанец стал первым тренером «Спартака», одержавшим победу в дебютном матче в РПЛ со времен Олега Кононова.

«Мы создали достаточное количество моментов в первом тайме. Могли забить больше голов и закончить игру, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать. Тем не менее я считаю, что после 5-6 недель подготовки первая игра здесь и победа — это замечательно.

Я говорил команде, что она создает моменты, играет. Я понимал, что замены, которые мы сделаем, внесут вклад в игру. Так и произошло. Ребята, которые вышли на 20-25 минут, оказали свое влияние на игру.

Мы поговорили с арбитром после матча. Я сказал, что он провел достаточно хорошую работу. Тем не менее я смотрел другие матчи тура. На мой взгляд, слишком много вмешивается ВАР. Из-за этого страдает темп игры», — сказал Карседо в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» с 32 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» (9 очков) остается последним в турнирной таблице.

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