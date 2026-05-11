Карседо: «Когда я пришел в «Спартак», то задача была — улучшить результат в таблице»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, какой результат он будет считать удачным в сезоне РПЛ-2025/26.

— Какой результат для вас будет удачным по итогам сезона?

— Когда мы пришли, то задача была — улучшить результат в таблице. Команда играет и верит, выкладывается. Болельщики рады, мы постараемся подарить им еще больше радости в последних матчах сезона.

— Нынешний вызов в «Спартаке» для вас самый сложный в тренерской карьере?

— Конечно, в каждом клубе есть вызов и ожидания от болельщиков, руководства. Нужно работать, все упирается в результат. Думаю, что в «Спартаке» самый сложный вызов.

— Поддерживаете ли вы своего коллегу Унаи Эмери?

— Буквально пару дней назад списывались. Я всегда слежу за ним и счастлив за него.

«Спартак» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые за один тур до конца чемпионата-2025/26 отстают от «Локомотива» на 2 очка.

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