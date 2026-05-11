Карседо поблагодарил тренера «Рубина» Артигу за слова поддержки: «Он хорошо работает и показывает крутой футбол»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отреагировал на слова возглавляющего «Рубин» Франка Артиги об игре красно-белых.
— Тренер «Рубина» сказал, что вы играете в передовой футбол. Что скажете по этому поводу?
— Хочу поблагодарить коллегу за слова поддержки. Он хорошо работает и показывает крутой футбол. Мы довольны победой. Не дали сопернику создать много моментов. Жаль, что пропустили в концовке.
— Все ли хорошо с Жедсоном?
— Я знал, что вы зададите этот вопрос. Он не мог принимать полноценного участия в тренировочном процессе, пропустил последние занятия, — отметил Карседо.
В понедельник, 11 мая, «Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1. Московская команда набрала 51 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре сезона красно-белые 17 мая встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|0
|9-4
|12
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2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
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3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
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5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
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6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
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7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
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8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
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9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
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10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
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11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Александр Соболев
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0