Карседо поблагодарил тренера «Рубина» Артигу за слова поддержки: «Он хорошо работает и показывает крутой футбол»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отреагировал на слова возглавляющего «Рубин» Франка Артиги об игре красно-белых.

— Тренер «Рубина» сказал, что вы играете в передовой футбол. Что скажете по этому поводу?

— Хочу поблагодарить коллегу за слова поддержки. Он хорошо работает и показывает крутой футбол. Мы довольны победой. Не дали сопернику создать много моментов. Жаль, что пропустили в концовке.

— Все ли хорошо с Жедсоном?

— Я знал, что вы зададите этот вопрос. Он не мог принимать полноценного участия в тренировочном процессе, пропустил последние занятия, — отметил Карседо.

В понедельник, 11 мая, «Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1. Московская команда набрала 51 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре сезона красно-белые 17 мая встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».

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