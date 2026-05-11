«Динамо» — «Краснодар»: Коста вывел «быков» вперед

«Краснодар» вышел вперед в выездном матче с московским «Динамо» в 29-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 32-й минуте забил Диего Коста, который отличился ударом головой после навеса Эдуарда Сперцяна.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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