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Тренер «Родины» Диас — о поражении от «Спартака»: «Бывает так, что заслуживаешь большего, а получаешь меньше»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Родины» Хуан Диас прокомментировал игру команды в матче третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:3).

— Мы провели очень хороший первый тайм. По движению превзошли соперника, что позволило нам уйти на перерыв при равном счете. На второй вышли с тем же настроем, хотели атаковать, играть с мячом. Но получили второй мяч. Пытались освежить игру заменами, но не получилось.

— Карседо сказал, что в первом тайме вы заслуживали большего.

— Спасибо Хуану Карлосу Карседо за такие слова. Да, мы заслуживали большего, но вопрос не в том, чего мы заслуживали, а что имеем. К сожалению, счет был лишь равным.

— Что вы так долго обсуждали с Солари у бровки в одном из эпизодов?

— Там просит произошло недопонимание. Я кричал своим игрокам, а он решил, что это я адресовал ему. Мы говорим на одном языке, поэтому так получилось. Солари отличный футболист, отношусь к нему с большим уважением.

— Чего не было у «Родины» сегодня, что было у вас в Санкт-Петербурге когда команда обыграла «Зенит»?

— Думаю, сегодня наша игра была намного лучше, чем против «Зенита». Но в футболе всегда все по-разному. Бывает и так, что заслуживаешь большего, а получаешь меньше.

— В прошлом туре РПЛ Максименко «привез» гол, будучи центрфорваром, но опустившись на позицию крайнего защитника. Сегодня случилось то же самое.

— Максименко — вингер. И когда мы выходили в РПЛ, он был лучшим бомбардиром, играя именно на этой позиции. Так что он должен при обороне помогать крайнему защитнику. Думаю, с «Балтикой» и сегодня — это два разных эпизода. В первом случае мы отобрали мяч и собирались бежать в контратаку. А сегодня мы владели мячом. В первом тайме в таких ситуациях мы нередко выбирались. Думаю, мы должны больше играть с мячом, учитывая наш подбор игроков.

«Родина» с 3 очками занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы A. В следующем кубковом матче «Родина» дома сыграет со «Спартаком» 15 октября.

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