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2 сентября, 22:55

«Спартак» победил «Родину», «Крылья» по пенальти обыграли «Балтику»: трансляция матчей Кубка

Игры пути РПЛ FONBET Кубка России.

Новое Ранее
2 сентября, 23:02

А на этом всё! Спасибо, что следили за кубком России вместе с нами. До новых встреч!

2 сентября, 22:56

«Крылья Советов» побеждают «Балтику по пенальти

0:0 — такой счёт был в основное время матча. Несмотря на все попытки и старания хозяев, гости выдержали и сумели перевести дело в послематчевую серию пенальти. Самарцы ни разу не промахнулись с 11-ти метровых ударов, а Никита Кокарев вытащил удар Максима Петрова. Важные очки для «Крыльев».

2 сентября, 22:55

Кокарев отбил пенальти

3:4 — Максим Петров разбежался, взял паузу и пробил в левый угол. Кокарев выждал момент и отбил удар.

2 сентября, 22:54

3:4 — Столбов медленно разбежался, сделал паузу и забил. Любаков угадал угол, но не достал мяч.

2 сентября, 22:53

3:3 — Шильцов забил свой первый пенальти в карьере. Пробил игрок «Балтики» влево, Кокарев прыгнул в противоположный угол.

2 сентября, 22:53

3:3 — Шильцов забил свой первый пенальти в карьере. Пробил игрок «Балтики» влево, Кокарев прыгнул в противоположный угол.

2 сентября, 22:52

2:3 — Гальдамес уверенно забил, пробив по центру. Вратарь прыгнул в левый угол.

2 сентября, 22:51

2:2 — забивает Рядно. Пробил Михаил в левый угол. Кокарев попытался среагировать, но не дотянулся до мяча.

2 сентября, 22:51

1:2 — вновь прыгает Любаков в левый угол. Мукаилов не сильно бьёт в правый.

2 сентября, 22:50

1:1 — Бевеев бьёт сильно в левый угол. Кокарев прыгнул в правый.

2 сентября, 22:49

0:1 — Лепский разводит Любакова и мяч по разным углам.

2 сентября, 22:47

«Балтика» и «Крылья Советов» не выявили победителя в основное время

Несмотря на преимущество хозяев по моментам и смелую игру гостей, забить командам не удалось. Нас ждёт серия пенальти.

2 сентября, 22:45

«Спартак» победил «Родину» благодаря дублю Солари

В первом тайме подопечные Хуана Диаса выглядели уверенно, открыли счёт голом Тимошенко с пенальти. Но команда Хуана Карседо сумела отыграться, а во втором тайме и вовсе не оставить сопернику шанса. Уверенная победа «Спартака». У красно-белых безоговорочное первое место в группе А.

2 сентября, 22:44

«Балтика» — «Крылья Советов»

90+4-я минута. Замена на последней минуте матча. Макаров покидает поле. Вместо него выходит Абзалилов.

2 сентября, 22:42

«Балтика» — «Крылья Советов»

90+3-я минута. Муфи подавал издали с фланга в самый центр штрафной «Крыльев». Хиль пытался пробить головой, но его опередил Кокарев. Нарушение правил от хозяев в атаке.

2 сентября, 22:41

«Спартак» — «Родина»

90-я минута. Четыре минуты добавлено к основному времени матча.

2 сентября, 22:40

«Балтика» — «Крылья Советов»

90-я минута. Четыре минуты добавлено к основному времени матча.

2 сентября, 22:39

«Спартак» — «Родина»

88-я минута. Рейна принял решение тащить мяч сам. Жедсон отобрал мяч у нападающего гостей у самой лицевой.

2 сентября, 22:36

«Балтика» — Крылья Советов»

86-я минута. Хиль после рикошета получил мяч, сам себе подыграл, развернулся и пробил по воротам. Кокарев сумел принять мяч в руки, несмотря на близкое расстояние.

2 сентября, 22:35

«Балтика» — «Крылья Советов»

84-я минута. Лепский приложился по воротам Любакова издали. Вратарь «Балтики» сумел отбить мокрый мяч перед собой. Защитник вынес его на угловой.

2 сентября, 22:33

«Спартак» — «Родина»

82-я минута. Замена у «Спартака» — Зобнин покинул поле. Вместо него вышел Саусь.

2 сентября, 22:32

«Балтика» — «Крылья Советов»

79-я минута. Илья Петров получил жёлтую за фол на Столбове.

2 сентября, 22:30

Солари делает дубль

«Спартак» — «Родина» — 3:1

78-я минута. «Спартак» разгонял обычную комбинационную атаку. Пруцев решил отправить мяч вперёд на Солари. Пабло шикарно подстроился, пробил в створ головой над Айдаровым.

2 сентября, 22:26

«Спартак» — «Родина»

75-я минута. Абдусаламов пробежал с правого фланга. в стиле Арьена Роббена и вошёл в штрафную. Магомед пробил в створ. Мяч оказался в руках у Помазуна.

2 сентября, 22:25

«Балтика» — «Крылья Советов»

73-я минута. После розыгрыша углового мяч оказался у Муфи. Пробил защитник со всей силы в угол, мяч рикошетом от Шильцова вылетел за лицевую.

2 сентября, 22:23

«Спартак» — «Родина»

72-я минута. Тройная замена теперь у «Спартака»: Маркиньос, Дмитриев и Денисов покинули поле. Вместо них вышли Полех, Джику и Сорокин.

2 сентября, 22:21

«Балтика» — «Крылья Советов»

68-я минута. Муфи в одиночку пробежал к штрафной самарян. Пробил марокканец из-за пределов штрафной. Мяч срезался в центр. Кокарев забрал его в руки.

2 сентября, 22:19

«Балтика» — «Крылья Советов»

66-я минута. Массовая драка на поле. В минувшем эпизоде Кокарев на выходе забрал мяч в руки. Муфи толкнул вратаря «Крыльев». Никиьа не выдержал, завязалась перепалка.

2 сентября, 22:18

Солари выводит «Спартак» вперёд

«Спартак» — «Родина» — 2:1

65-я минута. Скоростная атака «Спартака» дала результат. Угальде пробежал по флангу, отдал внешней на Солари. Пабло расстрелял Айдарова с убойной позиции. 2:1.

2 сентября, 22:14

«Спартак» — «Родина»

63-я минута. Хозяева атакуют практически безостановочно. Маркиньос навешивал в штрафную на дальнюю штангу. Айдаров перехватил мяч у игроков «Спартака».

2 сентября, 22:12

«Спартак» — «Родина»

61-я минута. Тройная замена у «Родины»: Посо, Гордюшенко и Сокол покинули поле. Вместо них вышли Максименко, Рейна и Бессмертный.

2 сентября, 22:11

«Спартак» — «Родина»

60-я минута. «Спартак» хорошо развил атаку. Дмитриев получил мяч от Маркиньоса на левом фланге и готовился к удару. Но слишком далеко отпустил от себя мяч. Сокол выбил его подальше от ворот.

2 сентября, 22:09

«Балтика» — «Крылья Советов»

60-я минута. «Балтика» вновь стала ходить в атаку. Шнапцев подал на высокорослого Хиля. Брайан пробил головой мимо ворот.

2 сентября, 22:08

«Балтика» — «Крылья Советов»

58-я минута. Четвёртая замена у «Балтики». Ковач покинул поле. Вместо него вышел Шнапцев.

2 сентября, 22:06

«Балтика» — «Крылья Советов»

56-я минута. У калининградцев стало больше оборонительных действий и грубой игры. Ковач неприятно наступил на ногу Гальдамесу, за что получил жёлтую карточку. Вновь на поле появилась медицинская бригада.

2 сентября, 22:04

«Спартак» — «Родина»

53-я минута. Маркиньос пытался пробросить мяч на фланге Дмитриеву. Футбольный снаряд на большой скорости покатился совсем не туда.

2 сентября, 22:03

«Спартак» — «Родина»

52-я минута. Пока самый опасный момент второго тайма. После навеса со штрафного Ву бил головой по воротам. Айдаров в полёте отбил сложный мяч, который до этого отскочил от газона.

2 сентября, 22:01

«Балтика» — «Крылья Советов»

51-я минута. Беликов получает жёлтую за фол на Столбове в центре. На поле появилась медицинская бригада.

2 сентября, 22:00

«Балтика» — «Крылья Советов»

49-я минута. Шитову скинули мяч на ход. Владислав пробил в угол из-за пределов штрафной. Любаков потащил.

2 сентября, 21:58

«Балтика» — «Крылья Советов»

47-я минута. «Крылья» начали тайм с атаки. Был навес в штрафную от Шитова. Любаков уверенно играет на выходе.

2 сентября, 21:55

Матчи продолжаются

«Спартак» — «Родина» — 1:1

«Балтика» — «Крылья Советов» — 0:0

Замена у «Спартака»: Вместо Даку вышел Угальде. Манфрпед проводит свой 100-ый матч за «Спартак».

Замены в Калининграде у «Балтики»: Йенне, Оффор и Чивич поле покинули. Вместо них вышли Хиль, Бевеев и Шильцов.

2 сентября, 21:42

Ничейные результаты в матчах к перерыву

«Спартак» отыгрался благодаря голу Зобнина после забитого мяча Тимошенко с пенальти. Гости выглядят уверенно, но и хозяева стараются ни в чём не уступать. В Калининграде отменены два гола после нарушения правил и одной и другой командой. Подопечные Андрея Талалаева на правах хозяев давят самарскую команду. Выручает как защита, так и вратарь «Крыльев». Перерыв.

2 сентября, 21:41

«Спартак» — «Родина»

45+3-я минута. Денисов навесил на ноги Дмитриеву. На выходе великолепно сыграл Айдаров.

2 сентября, 21:41

«Спартак» — «Родина»

45-я минута. Две минуты добавлено к первому тайму.

2 сентября, 21:37

Гол «Крыльев» отменён

«Балтика» — «Крылья Советов»

45+1-я минута. Обычный розыгрыш с углового мог привести к забитому мячу. Макаров сильно навесил в сторону ворот хозяев. Мяч попал в Любакова, но на добивании был Ороз. Капитан «Крыльев» задел вратаря «Балтики» и отправил мяч в ворота. Гол был отменён по причине атаки вратаря калининградцев хорватским защитником гостей.

2 сентября, 21:36

«Балтика» — «Крылья Советов»

45-я минута. Две минуты добавлено к первому тайму.

2 сентября, 21:34

«Балтика» — «Крылья Советов»

44-я минута. Ещё олин навес от Чивича. Сяч в руки после подачи от капитана хозяев забирает Кокарев.

2 сентября, 21:32

«Балтика» — «Крылья Советов»

41-я минута. С аута мяч вбросил в штрафную Варатынов. Пробил Петров в штрафной — угодил в штангу. Далее поытка добить, затем навесить. Кокарев выносит мяч кулаками.

2 сентября, 21:28

Зобнин сравнивает счёт в матче с «Родиной»

«Спартак» — «Родина» — 1:1

35-я минута. Верховая борьба после аута. Даку скинул мяч на ход капитану команды. Зобнин побежал в сторону чужой штрафной, оббежал Крижана и забил при выходе один на один.

2 сентября, 21:25

«Балтика» — «Крылья Советов»

34-я минута. Давит «Балтика» самарян. Оффор развернулся и удар не вышел сильным, но пошёл в створ. Кокарев без труда забирает его в руки.

2 сентября, 21:25

«Спартак» — «Родина»

32-я минута. Солари получает жёлтую за фол на Дятлове.

2 сентября, 21:23

«Балтика» — «Крылья Советов»

31-я минута. И вновь навес с левого фланга. Муфи решил пробить слёту. Кокарев справился с ударом.

2 сентября, 21:21

«Родина» выходит вперёд благодаря голу с пенальти

30-я минута. «Родина» заработала 11-метровый удар и реализовала его. Посо вошёл в штрафную соперника, но получил по ногам от Ву. Тимошенко развёл мяч и Помазуна с пенальти по разным углам. 0:1.

2 сентября, 21:20

«Балтика» — «Крылья Советов»

29-я минута. Чивич получил жёлтую карточку за фол на Макарове.

2 сентября, 21:17

«Спартак» — «Родина»

26-я минута. Маркиньос ещё раз прошёл по флангу и навесил на голову Даку. Мирлинд попал по мячу и пробил по воротам. Айдаров отбивл в прыжке плечом.

2 сентября, 21:15

«Балтика» — «Крылья Советов»

25-я минута. Вновь навес в штрафную Кокарева. Гальдамес первый добрался до мяча головой и скинул его в руки Кокареву.

2 сентября, 21:13

«Спартак» — «Родина»

21-я минута. Пробивал Посо по воротам «Спартака» после навеса. Мяч полетел над перекладиной.

2 сентября, 21:11

Гол «Балтики» отменён

20-я минута. Чивич после розыгрыша со стандарта вновь навесил в штрафную. Кирш добрался верхом до мяча и пробил в угол — Кокарев выручил. Добивание головой — вновь Кокарев на месте. Далее вкатил мяч Илья низом, который Ороз выбил уже после того как он пересёк линию. Гол отменён из-за игры рукой игрока «Балтики».

2 сентября, 21:08

«Спартак» — «Родина»

18-я минута. Маркиньос навешивал сверху на голову Даку. В самый последний момент мяч успел выбить Айдаров, опередив нападающего «Спартака».

2 сентября, 21:07

«Балтика» — «Крылья Советов»

17-я минута. Чивич, получив свободное пространство на чужой половине поля, навесил в штрафную. На выходе уверенно сыграл Никита Кокарев.

2 сентября, 21:06

«Спартак» — «Родина»

16-я минута. Ву сфолил в паре метров от штрафной на Посо. Опасный стандарт для «Родины».

2 сентября, 21:04

«Балтика» — «Крылья Советов»

14-я минута. Рядно навесил высоко с левого фланга. Слёту пробил Йенне. Сначала попал в защитника, а затем после рикошета в игру вступил Кокарев.

2 сентября, 21:02

«Балтика» — «Крылья Советов»

12-я минута. Марин сфолил на Варатынове по ходу атаки. Заработал молодой защитник «Балтики» штрафной своей команде.

2 сентября, 21:01

«Спартак» — «Родина»

10-я минута. С левого фланга навешивал в штрафную Бакаев. Скидка на Посо. Икер пробил в штангу с пару метров. Момент заигран.

2 сентября, 20:59

«Спартак» — «Родина»

8-я минута. Даку принял мяч в штрафной верхом и готовился пробить. Вначале уверенно на выходе сыграл Айдаров. Затем мяч за боковую выбил Сокол.

2 сентября, 20:58

«Спартак» — «Родина»

6-я минута. Солари обошёл защитника и войдя в штрафную с фланга, пробил в сторону ворот. Мяч раньше времени вылетел за лицевую.

2 сентября, 20:56

«Спартак» — «Родина»

5-я минута. На «Лукойл Арене» «Спартак» пытается вскрыть защиту команды Хуана Диаса. Удаётся это с трудом.

2 сентября, 20:55

«Балтика» — «Крылья Советов»

4-я минута. Шарипов вошёл в штрафную Любакова и пробил с правого фланга. Вратарь «Балтики» отбил удар.

2 сентября, 20:53

«Балтика» — «Крылья Советов»

3-я минута. Калининградцы часто выходят на половину поля «Крыльев». До острого момента или удара дело пока не доходит.

2 сентября, 20:51

«Спартак» — «Родина»

1-я минута. Встреча на «Лукойл Арене» началась.

2 сентября, 20:50

«Балтика» — «Крылья Советов»

1-я минута. Матч в Калининграде стартовал.

2 сентября, 20:49

Символический удар перед матчами нанесут юные школьницы в связи с праздником 1-го сентября.

2 сентября, 20:46

Команды появлются на поле «Лукойл Арены» и «Ростех Арены».

2 сентября, 20:23

Составы на матч «Балтика» — «Крылья Советов»

«Балтика»: Любаков, Фахд, Чивич, Варатынов, Кирш, Рядно, Ковач, Беликов, Петров, Оффор, Йенне.

«Крылья Советов»: Кокарев, Гальдамес, Орос, Лепский, Фернандес, Марин, Шарипов, Столбов, Макаров, Мукаилов, Шитов.

2 сентября, 20:21

Составы на матч «Спартак» — «Родина»

«Спартак»: Помазун, Парада, Ву, Денисов, Зобнин, Жедсон, Пруцев, Дмитриев, Маркиньос, Даку, Солари.

Запасные: Максименко, Довбня, Джику, Саусь, Хлусевич, Угальде, Массалыга, Добродицкий, Сорокин, Полех.

«Родина»: Айдаров, Дятлов, Тананеев, Крижан, Сокол, Мусаев, Посо, Бакаев, Ушатов, Гордюшенко, Тимошенко.

Запасные: Волков, Свинов, Мещанинов, Бессмертный, Гогличидзе, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Гарибян, Онугха, Сиссоко.

2 сентября, 10:30

«Спартак» примет «Родину», а «Балтика» сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Родина
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:0
Крылья Советов

2 сентября, 10:30

«Балтика» — «Крылья Советов»: история личных встреч

Начиная с 2023 года команды сыграли семь официальных матчей. В 2023 году коллективы дважды пересеклись в Кубке России — в Калининграде победили «Крылья» (3:2), а вот в Самаре уже «балтийцы» (2:1).

В Премьер-лиге за это время команды пересекались пять раз — три были победы в пользу калининградской команды и две в пользу самарской.

Последняя встреча между коллективами была в этом сезоне РПЛ, где подопечные Андрея Талалаева выиграли 2:0 на «Солидарность Арене». Забитыми мячами отличились Чивич и Хиль.

2 сентября, 10:20

«Балтика» — «Крылья Советов»: результаты команд в начале сезона

У калининградцев на старте сезона три победы в РПЛ: над московским «Динамо» (2:1), «Крыльями Советов» (2:0) и «Родиной» (3:0). Также была ничья с «Рубином» (1:1) и поражения от московских команд — «Спартака» и ЦСКА (оба матча 1:2). В кубковых встречах у «Балтики» поражение от «Зенита» (0:1) и победа над махачкалинским «Динамо» (1:1, пенальти — 5:4).

В чемпионате у «Крыльев» три ничейных результата: с московским «Динамо» (0:0), ЦСКА (1:1) и «Ахматом» (3:3), два поражения — от «Балтики» (0:2) и махачкалинского «Динамо» (1:4) и единственная победа над «Акроном» в самарском дерби (3:0). В Кубке у команды Сергея Булатова дела идут хорошо — у самарцев гостевая победа над махачкалинским «Динамо» (2:1) и поражение от «Зенита» (0:0, пенальти — 3:5).

2 сентября, 10:10

«Спартак» — «Родина»: история личных встреч

Команды встречались один раз. Единственная встреча была в конце июля в рамках Премьер-Лиги, где красно-белые обыграли «Родину» с крупным счётом (3:0).

2 сентября, 10:00

«Спартак» — «Родина»: результаты команд в начале сезона

В РПЛ «Спартак» проиграл лишь однажды — «Краснодару» в третьем туре (1:2). В прошедшем игровом дне была ничья с «Оренбургом» (1:1). Помимо нее четыре победы над: «Родиной» (3:0), «Ахматом» (2:1), «Балтикой» (2:1) и «Зенитом» (2:0). В Кубке крупно был обыгран «Оренбург» (5:1), а также была ничья с «Рубином» (1:1, 3:5 по пенальти).

«Родина» же в Премьер-Лиге обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге (2:1), сыграла вничью с «Акроном» (3:3) и четыре раза уступила своим соперникам: «Спартаку» (0:3), «Ростову» (2:4), московскому «Динамо» (1:3) и «Балтике» (0:3). В Кубке России москвичи крупно обыграли «Рубин» (5:0), однако потом крупно уступили «Оренбургу» (1:4).

2 сентября, 09:50

Где смотреть трансляцию матчей пути РПЛ Кубка России

Матч «Спартака» с «Родиной» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», а игру «Балтики» с «Крыльями Советов» — спортивный тематический канал «Матч Премьер».

2 сентября, 09:40

Место и время начала матчей «Спартак» — «Родина» и «Балтика» — «Крылья Советов»

Матч команд Хуана Карседо и Хуана Диаса состоится в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 мск.

В это же время на «Ростех Арене» в Калининграде начнется игра подопечных Андрея Талалаева и Сергея Булатова.

2 сентября, 09:30

В среду, 2 сентября, «Спартак» примет «Родину», а «Балтика» «Крылья Советов» в третьем туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» — действующий победитель турнира. Красно-белые уверенно идут в РПЛ на втором месте, проиграв лишь «Краснодару» и взяв четыре победы на старте сезона. У «Родины» только одна победа, ничья и четыре поражения в шести турах РПЛ. В Кубке «Спартак» идёт на 1-м месте в группе А с 4 набранными очками, «Родина» на 3-м с тремя. Это вторая встреча в истории московских команд.

«Балтика» и «Крылья Советов» в чемпионате находятся в разных частях турнирной таблицы. Подопечные Андрея Талалаева после победы над «Родиной» поднялись на 5-е место, набрав 10 очков. «Крылья Советов» набрали 6 очков в РПЛ, победив лишь «Акрон» и сыграв три раза вничью и идут на 11-м месте. В группе С «Балтика» идёт на 3-м месте с двумя набранными очками, а «Крылья» на 2-м с четырьмя очками. «Крылышки» не могут победить калининградцев, начиная с сентября 2023 года.

«СЭ» будет подробно следить за матчами в Москве и Калининграде. Присоединяйтесь!

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