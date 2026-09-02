«Спартак» победил «Родину», «Крылья» по пенальти обыграли «Балтику»: трансляция матчей Кубка

В среду, 2 сентября, «Спартак» примет «Родину», а «Балтика» «Крылья Советов» в третьем туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» — действующий победитель турнира. Красно-белые уверенно идут в РПЛ на втором месте, проиграв лишь «Краснодару» и взяв четыре победы на старте сезона. У «Родины» только одна победа, ничья и четыре поражения в шести турах РПЛ. В Кубке «Спартак» идёт на 1-м месте в группе А с 4 набранными очками, «Родина» на 3-м с тремя. Это вторая встреча в истории московских команд.

«Балтика» и «Крылья Советов» в чемпионате находятся в разных частях турнирной таблицы. Подопечные Андрея Талалаева после победы над «Родиной» поднялись на 5-е место, набрав 10 очков. «Крылья Советов» набрали 6 очков в РПЛ, победив лишь «Акрон» и сыграв три раза вничью и идут на 11-м месте. В группе С «Балтика» идёт на 3-м месте с двумя набранными очками, а «Крылья» на 2-м с четырьмя очками. «Крылышки» не могут победить калининградцев, начиная с сентября 2023 года.

«СЭ» будет подробно следить за матчами в Москве и Калининграде. Присоединяйтесь!