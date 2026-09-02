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2 сентября, 22:55
«Спартак» победил «Родину», «Крылья» по пенальти обыграли «Балтику»: трансляция матчей Кубка
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А на этом всё! Спасибо, что следили за кубком России вместе с нами. До новых встреч!
«Крылья Советов» побеждают «Балтику по пенальти
0:0 — такой счёт был в основное время матча. Несмотря на все попытки и старания хозяев, гости выдержали и сумели перевести дело в послематчевую серию пенальти. Самарцы ни разу не промахнулись с 11-ти метровых ударов, а Никита Кокарев вытащил удар Максима Петрова. Важные очки для «Крыльев».
Кокарев отбил пенальти
3:4 — Максим Петров разбежался, взял паузу и пробил в левый угол. Кокарев выждал момент и отбил удар.
3:4 — Столбов медленно разбежался, сделал паузу и забил. Любаков угадал угол, но не достал мяч.
3:3 — Шильцов забил свой первый пенальти в карьере. Пробил игрок «Балтики» влево, Кокарев прыгнул в противоположный угол.
3:3 — Шильцов забил свой первый пенальти в карьере. Пробил игрок «Балтики» влево, Кокарев прыгнул в противоположный угол.
2:2 — забивает Рядно. Пробил Михаил в левый угол. Кокарев попытался среагировать, но не дотянулся до мяча.
«Балтика» и «Крылья Советов» не выявили победителя в основное время
Несмотря на преимущество хозяев по моментам и смелую игру гостей, забить командам не удалось. Нас ждёт серия пенальти.
«Спартак» победил «Родину» благодаря дублю Солари
В первом тайме подопечные Хуана Диаса выглядели уверенно, открыли счёт голом Тимошенко с пенальти. Но команда Хуана Карседо сумела отыграться, а во втором тайме и вовсе не оставить сопернику шанса. Уверенная победа «Спартака». У красно-белых безоговорочное первое место в группе А.
«Балтика» — «Крылья Советов»
90+4-я минута. Замена на последней минуте матча. Макаров покидает поле. Вместо него выходит Абзалилов.
«Балтика» — «Крылья Советов»
90+3-я минута. Муфи подавал издали с фланга в самый центр штрафной «Крыльев». Хиль пытался пробить головой, но его опередил Кокарев. Нарушение правил от хозяев в атаке.
«Спартак» — «Родина»
90-я минута. Четыре минуты добавлено к основному времени матча.
«Балтика» — «Крылья Советов»
90-я минута. Четыре минуты добавлено к основному времени матча.
«Спартак» — «Родина»
88-я минута. Рейна принял решение тащить мяч сам. Жедсон отобрал мяч у нападающего гостей у самой лицевой.
«Балтика» — Крылья Советов»
86-я минута. Хиль после рикошета получил мяч, сам себе подыграл, развернулся и пробил по воротам. Кокарев сумел принять мяч в руки, несмотря на близкое расстояние.
«Балтика» — «Крылья Советов»
84-я минута. Лепский приложился по воротам Любакова издали. Вратарь «Балтики» сумел отбить мокрый мяч перед собой. Защитник вынес его на угловой.
«Спартак» — «Родина»
82-я минута. Замена у «Спартака» — Зобнин покинул поле. Вместо него вышел Саусь.
«Балтика» — «Крылья Советов»
79-я минута. Илья Петров получил жёлтую за фол на Столбове.
Солари делает дубль
«Спартак» — «Родина» — 3:1
78-я минута. «Спартак» разгонял обычную комбинационную атаку. Пруцев решил отправить мяч вперёд на Солари. Пабло шикарно подстроился, пробил в створ головой над Айдаровым.
«Спартак» — «Родина»
75-я минута. Абдусаламов пробежал с правого фланга. в стиле Арьена Роббена и вошёл в штрафную. Магомед пробил в створ. Мяч оказался в руках у Помазуна.
«Балтика» — «Крылья Советов»
73-я минута. После розыгрыша углового мяч оказался у Муфи. Пробил защитник со всей силы в угол, мяч рикошетом от Шильцова вылетел за лицевую.
«Спартак» — «Родина»
72-я минута. Тройная замена теперь у «Спартака»: Маркиньос, Дмитриев и Денисов покинули поле. Вместо них вышли Полех, Джику и Сорокин.
«Балтика» — «Крылья Советов»
68-я минута. Муфи в одиночку пробежал к штрафной самарян. Пробил марокканец из-за пределов штрафной. Мяч срезался в центр. Кокарев забрал его в руки.
«Балтика» — «Крылья Советов»
66-я минута. Массовая драка на поле. В минувшем эпизоде Кокарев на выходе забрал мяч в руки. Муфи толкнул вратаря «Крыльев». Никиьа не выдержал, завязалась перепалка.
Солари выводит «Спартак» вперёд
«Спартак» — «Родина» — 2:1
65-я минута. Скоростная атака «Спартака» дала результат. Угальде пробежал по флангу, отдал внешней на Солари. Пабло расстрелял Айдарова с убойной позиции. 2:1.
«Спартак» — «Родина»
63-я минута. Хозяева атакуют практически безостановочно. Маркиньос навешивал в штрафную на дальнюю штангу. Айдаров перехватил мяч у игроков «Спартака».
«Спартак» — «Родина»
61-я минута. Тройная замена у «Родины»: Посо, Гордюшенко и Сокол покинули поле. Вместо них вышли Максименко, Рейна и Бессмертный.
«Спартак» — «Родина»
60-я минута. «Спартак» хорошо развил атаку. Дмитриев получил мяч от Маркиньоса на левом фланге и готовился к удару. Но слишком далеко отпустил от себя мяч. Сокол выбил его подальше от ворот.
«Балтика» — «Крылья Советов»
60-я минута. «Балтика» вновь стала ходить в атаку. Шнапцев подал на высокорослого Хиля. Брайан пробил головой мимо ворот.
«Балтика» — «Крылья Советов»
58-я минута. Четвёртая замена у «Балтики». Ковач покинул поле. Вместо него вышел Шнапцев.
«Балтика» — «Крылья Советов»
56-я минута. У калининградцев стало больше оборонительных действий и грубой игры. Ковач неприятно наступил на ногу Гальдамесу, за что получил жёлтую карточку. Вновь на поле появилась медицинская бригада.
«Спартак» — «Родина»
53-я минута. Маркиньос пытался пробросить мяч на фланге Дмитриеву. Футбольный снаряд на большой скорости покатился совсем не туда.
«Спартак» — «Родина»
52-я минута. Пока самый опасный момент второго тайма. После навеса со штрафного Ву бил головой по воротам. Айдаров в полёте отбил сложный мяч, который до этого отскочил от газона.
«Балтика» — «Крылья Советов»
51-я минута. Беликов получает жёлтую за фол на Столбове в центре. На поле появилась медицинская бригада.
«Балтика» — «Крылья Советов»
49-я минута. Шитову скинули мяч на ход. Владислав пробил в угол из-за пределов штрафной. Любаков потащил.
«Балтика» — «Крылья Советов»
47-я минута. «Крылья» начали тайм с атаки. Был навес в штрафную от Шитова. Любаков уверенно играет на выходе.
Матчи продолжаются
«Спартак» — «Родина» — 1:1
«Балтика» — «Крылья Советов» — 0:0
Замена у «Спартака»: Вместо Даку вышел Угальде. Манфрпед проводит свой 100-ый матч за «Спартак».
Замены в Калининграде у «Балтики»: Йенне, Оффор и Чивич поле покинули. Вместо них вышли Хиль, Бевеев и Шильцов.
Ничейные результаты в матчах к перерыву
«Спартак» отыгрался благодаря голу Зобнина после забитого мяча Тимошенко с пенальти. Гости выглядят уверенно, но и хозяева стараются ни в чём не уступать. В Калининграде отменены два гола после нарушения правил и одной и другой командой. Подопечные Андрея Талалаева на правах хозяев давят самарскую команду. Выручает как защита, так и вратарь «Крыльев». Перерыв.
«Спартак» — «Родина»
45+3-я минута. Денисов навесил на ноги Дмитриеву. На выходе великолепно сыграл Айдаров.
Гол «Крыльев» отменён
«Балтика» — «Крылья Советов»
45+1-я минута. Обычный розыгрыш с углового мог привести к забитому мячу. Макаров сильно навесил в сторону ворот хозяев. Мяч попал в Любакова, но на добивании был Ороз. Капитан «Крыльев» задел вратаря «Балтики» и отправил мяч в ворота. Гол был отменён по причине атаки вратаря калининградцев хорватским защитником гостей.
«Балтика» — «Крылья Советов»
44-я минута. Ещё олин навес от Чивича. Сяч в руки после подачи от капитана хозяев забирает Кокарев.
«Балтика» — «Крылья Советов»
41-я минута. С аута мяч вбросил в штрафную Варатынов. Пробил Петров в штрафной — угодил в штангу. Далее поытка добить, затем навесить. Кокарев выносит мяч кулаками.
Зобнин сравнивает счёт в матче с «Родиной»
«Спартак» — «Родина» — 1:1
35-я минута. Верховая борьба после аута. Даку скинул мяч на ход капитану команды. Зобнин побежал в сторону чужой штрафной, оббежал Крижана и забил при выходе один на один.
«Балтика» — «Крылья Советов»
34-я минута. Давит «Балтика» самарян. Оффор развернулся и удар не вышел сильным, но пошёл в створ. Кокарев без труда забирает его в руки.
«Балтика» — «Крылья Советов»
31-я минута. И вновь навес с левого фланга. Муфи решил пробить слёту. Кокарев справился с ударом.
«Родина» выходит вперёд благодаря голу с пенальти
30-я минута. «Родина» заработала 11-метровый удар и реализовала его. Посо вошёл в штрафную соперника, но получил по ногам от Ву. Тимошенко развёл мяч и Помазуна с пенальти по разным углам. 0:1.
«Балтика» — «Крылья Советов»
29-я минута. Чивич получил жёлтую карточку за фол на Макарове.
«Спартак» — «Родина»
26-я минута. Маркиньос ещё раз прошёл по флангу и навесил на голову Даку. Мирлинд попал по мячу и пробил по воротам. Айдаров отбивл в прыжке плечом.
«Балтика» — «Крылья Советов»
25-я минута. Вновь навес в штрафную Кокарева. Гальдамес первый добрался до мяча головой и скинул его в руки Кокареву.
«Спартак» — «Родина»
21-я минута. Пробивал Посо по воротам «Спартака» после навеса. Мяч полетел над перекладиной.
Гол «Балтики» отменён
20-я минута. Чивич после розыгрыша со стандарта вновь навесил в штрафную. Кирш добрался верхом до мяча и пробил в угол — Кокарев выручил. Добивание головой — вновь Кокарев на месте. Далее вкатил мяч Илья низом, который Ороз выбил уже после того как он пересёк линию. Гол отменён из-за игры рукой игрока «Балтики».
«Спартак» — «Родина»
18-я минута. Маркиньос навешивал сверху на голову Даку. В самый последний момент мяч успел выбить Айдаров, опередив нападающего «Спартака».
«Балтика» — «Крылья Советов»
17-я минута. Чивич, получив свободное пространство на чужой половине поля, навесил в штрафную. На выходе уверенно сыграл Никита Кокарев.
«Спартак» — «Родина»
16-я минута. Ву сфолил в паре метров от штрафной на Посо. Опасный стандарт для «Родины».
«Балтика» — «Крылья Советов»
14-я минута. Рядно навесил высоко с левого фланга. Слёту пробил Йенне. Сначала попал в защитника, а затем после рикошета в игру вступил Кокарев.
«Балтика» — «Крылья Советов»
12-я минута. Марин сфолил на Варатынове по ходу атаки. Заработал молодой защитник «Балтики» штрафной своей команде.
«Спартак» — «Родина»
10-я минута. С левого фланга навешивал в штрафную Бакаев. Скидка на Посо. Икер пробил в штангу с пару метров. Момент заигран.
«Спартак» — «Родина»
8-я минута. Даку принял мяч в штрафной верхом и готовился пробить. Вначале уверенно на выходе сыграл Айдаров. Затем мяч за боковую выбил Сокол.
«Спартак» — «Родина»
6-я минута. Солари обошёл защитника и войдя в штрафную с фланга, пробил в сторону ворот. Мяч раньше времени вылетел за лицевую.
«Спартак» — «Родина»
5-я минута. На «Лукойл Арене» «Спартак» пытается вскрыть защиту команды Хуана Диаса. Удаётся это с трудом.
«Балтика» — «Крылья Советов»
4-я минута. Шарипов вошёл в штрафную Любакова и пробил с правого фланга. Вратарь «Балтики» отбил удар.
«Балтика» — «Крылья Советов»
3-я минута. Калининградцы часто выходят на половину поля «Крыльев». До острого момента или удара дело пока не доходит.
Символический удар перед матчами нанесут юные школьницы в связи с праздником 1-го сентября.
Составы на матч «Балтика» — «Крылья Советов»
«Балтика»: Любаков, Фахд, Чивич, Варатынов, Кирш, Рядно, Ковач, Беликов, Петров, Оффор, Йенне.
«Крылья Советов»: Кокарев, Гальдамес, Орос, Лепский, Фернандес, Марин, Шарипов, Столбов, Макаров, Мукаилов, Шитов.
Составы на матч «Спартак» — «Родина»
«Спартак»: Помазун, Парада, Ву, Денисов, Зобнин, Жедсон, Пруцев, Дмитриев, Маркиньос, Даку, Солари.
Запасные: Максименко, Довбня, Джику, Саусь, Хлусевич, Угальде, Массалыга, Добродицкий, Сорокин, Полех.
«Родина»: Айдаров, Дятлов, Тананеев, Крижан, Сокол, Мусаев, Посо, Бакаев, Ушатов, Гордюшенко, Тимошенко.
Запасные: Волков, Свинов, Мещанинов, Бессмертный, Гогличидзе, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Гарибян, Онугха, Сиссоко.
«Балтика» — «Крылья Советов»: история личных встреч
Начиная с 2023 года команды сыграли семь официальных матчей. В 2023 году коллективы дважды пересеклись в Кубке России — в Калининграде победили «Крылья» (3:2), а вот в Самаре уже «балтийцы» (2:1).
В Премьер-лиге за это время команды пересекались пять раз — три были победы в пользу калининградской команды и две в пользу самарской.
Последняя встреча между коллективами была в этом сезоне РПЛ, где подопечные Андрея Талалаева выиграли 2:0 на «Солидарность Арене». Забитыми мячами отличились Чивич и Хиль.
«Балтика» — «Крылья Советов»: результаты команд в начале сезона
У калининградцев на старте сезона три победы в РПЛ: над московским «Динамо» (2:1), «Крыльями Советов» (2:0) и «Родиной» (3:0). Также была ничья с «Рубином» (1:1) и поражения от московских команд — «Спартака» и ЦСКА (оба матча 1:2). В кубковых встречах у «Балтики» поражение от «Зенита» (0:1) и победа над махачкалинским «Динамо» (1:1, пенальти — 5:4).
В чемпионате у «Крыльев» три ничейных результата: с московским «Динамо» (0:0), ЦСКА (1:1) и «Ахматом» (3:3), два поражения — от «Балтики» (0:2) и махачкалинского «Динамо» (1:4) и единственная победа над «Акроном» в самарском дерби (3:0). В Кубке у команды Сергея Булатова дела идут хорошо — у самарцев гостевая победа над махачкалинским «Динамо» (2:1) и поражение от «Зенита» (0:0, пенальти — 3:5).
«Спартак» — «Родина»: история личных встреч
Команды встречались один раз. Единственная встреча была в конце июля в рамках Премьер-Лиги, где красно-белые обыграли «Родину» с крупным счётом (3:0).
«Спартак» — «Родина»: результаты команд в начале сезона
В РПЛ «Спартак» проиграл лишь однажды — «Краснодару» в третьем туре (1:2). В прошедшем игровом дне была ничья с «Оренбургом» (1:1). Помимо нее четыре победы над: «Родиной» (3:0), «Ахматом» (2:1), «Балтикой» (2:1) и «Зенитом» (2:0). В Кубке крупно был обыгран «Оренбург» (5:1), а также была ничья с «Рубином» (1:1, 3:5 по пенальти).
«Родина» же в Премьер-Лиге обыграла «Зенит» в Санкт-Петербурге (2:1), сыграла вничью с «Акроном» (3:3) и четыре раза уступила своим соперникам: «Спартаку» (0:3), «Ростову» (2:4), московскому «Динамо» (1:3) и «Балтике» (0:3). В Кубке России москвичи крупно обыграли «Рубин» (5:0), однако потом крупно уступили «Оренбургу» (1:4).
Где смотреть трансляцию матчей пути РПЛ Кубка России
Матч «Спартака» с «Родиной» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», а игру «Балтики» с «Крыльями Советов» — спортивный тематический канал «Матч Премьер».
Место и время начала матчей «Спартак» — «Родина» и «Балтика» — «Крылья Советов»
Матч команд Хуана Карседо и Хуана Диаса состоится в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 мск.
В это же время на «Ростех Арене» в Калининграде начнется игра подопечных Андрея Талалаева и Сергея Булатова.
В среду, 2 сентября, «Спартак» примет «Родину», а «Балтика» «Крылья Советов» в третьем туре пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Спартак» — действующий победитель турнира. Красно-белые уверенно идут в РПЛ на втором месте, проиграв лишь «Краснодару» и взяв четыре победы на старте сезона. У «Родины» только одна победа, ничья и четыре поражения в шести турах РПЛ. В Кубке «Спартак» идёт на 1-м месте в группе А с 4 набранными очками, «Родина» на 3-м с тремя. Это вторая встреча в истории московских команд.
«Балтика» и «Крылья Советов» в чемпионате находятся в разных частях турнирной таблицы. Подопечные Андрея Талалаева после победы над «Родиной» поднялись на 5-е место, набрав 10 очков. «Крылья Советов» набрали 6 очков в РПЛ, победив лишь «Акрон» и сыграв три раза вничью и идут на 11-м месте. В группе С «Балтика» идёт на 3-м месте с двумя набранными очками, а «Крылья» на 2-м с четырьмя очками. «Крылышки» не могут победить калининградцев, начиная с сентября 2023 года.
«СЭ» будет подробно следить за матчами в Москве и Калининграде. Присоединяйтесь!