Карседо — о Зобнине: «Пример истинного спартаковца»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру полузащитников команды Жедсона Фернандеша и Романа Зобнина после матча 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Родины» (3:1).

— Насколько вы довольны игрой Жедсона в центре поля?

— Он универсал. Его позиции и задачи на поле зависят от соперника и нужд игры. Он может сыграть и в обороне, и десятку, и на других позициях. Сегодня мы увидели его в центре, но он может появиться где угодно. Плюс у нас сейчас много травмированных, и приходится кого-то подменять.

— Что вы сделали с Романом Зобниным, который в 2026 году заиграл как 10 лет назад, когда он провел свой лучший сезон за «Спартак»?

— Он наш капитан, один из лучших игроков команды. Это настоящий пример для всех остальных во всех компонентах. Пример истинного спартаковца. Но все это благодаря ему самому — его работа и самоотдача.

32-летний Зобнин отличился на 35-й минуте матча после выхода один на один.

«Спартак» набрал 7 очков и лидирует в турнирной таблице группы A. В следующем кубковом матче «Спартак» сыграет с «Родиной» в гостях 15 октября.