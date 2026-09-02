Карседо — о победе над «Родиной»: «Во втором тайме «Спартак» приспособился к игре, помогли замены»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Родиной» (3:1) в Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Прессинга сегодня или не было, или он был не слишком качественный. Почему так получилось?

— Согласен с вами, если вести речь о первом тайме. Во втором мы уже приспособились к игре, помогли замены. Но до перерыва у нас не хватало организации игры и агрессии.

— Саусь получает совсем мало игрового времени. Рассчитываете ли вы на него?

— У нас много футболистов, которые способны играть на различных позициях. Конечно, рассчитываю и на Сауся тоже. Жедсон и Денисов хорошо себя проявляют, и Владу надо пользоваться теми минутами, которые он имеет.

— Насколько вы довольны игрой Помазуна? Получит ли он свои шансы в РПЛ?

— Удовлетворен его работой и игрой, потому клуб продлил с ним контракт. Они с Максименко конкуренты. Посмотрим, как все будет в сезоне.

— Насколько важны матчи, где команда одерживает волевую победу для построения коллектива, который способен добиваться результата?

— Мы плохо начали первый тайм, многое позволяли сопернику. Были моменты и помимо пенальти... «Родина» по счету заслуживала даже больше чем 1:0. Но в перерыве мы поговорили, сделали коррективы.

«Спартак» набрал 7 очков и лидирует в таблице группы A. «Родина» с 3 очками — на последней строчке. В следующем кубковом матче «Спартак» сыграет с «Родиной» в гостях 15 октября.