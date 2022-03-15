Тренер «Сочи» рассказал о состоянии травмированного вратаря Адамова

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что голкипер команды Денис Адамов избежал серьезных повреждений и в скором времени приступит к тренировкам.

«Состояние у Дениса хорошее, все тревоги и переживания позади, — сказал Федотов ТАСС. — Сразу после матча провели комплексное обследование внутренних органов — все в порядке, нет никаких повреждений. Сделали МРТ шейного отдела, все показывает, что был серьезный спазм и небольшой шок, но, слава богу, все обошлось.

Естественно, какие-то последствия есть, приземление было не очень комфортным, но врачи заверяют, что еще день-два и он будет в строю.

Сыграет ли он с «Крыльями Советов»? Будем смотреть на состояние, как он будет себя чувствовать — решение о его участии будет принято ближе к матчу», — добавил главный тренер «Сочи».

«Сочи» 13 марта на выезде сыграл вничью с «Химками» (0:0) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. В добавленное ко второму тайму время Адамов неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником и покинул поле на носилках.