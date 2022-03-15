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Сегодня, 18:37

Тренер «Сочи» рассказал о состоянии травмированного вратаря Адамова

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что голкипер команды Денис Адамов избежал серьезных повреждений и в скором времени приступит к тренировкам.

«Состояние у Дениса хорошее, все тревоги и переживания позади, — сказал Федотов ТАСС. — Сразу после матча провели комплексное обследование внутренних органов — все в порядке, нет никаких повреждений. Сделали МРТ шейного отдела, все показывает, что был серьезный спазм и небольшой шок, но, слава богу, все обошлось.

Естественно, какие-то последствия есть, приземление было не очень комфортным, но врачи заверяют, что еще день-два и он будет в строю.

Сыграет ли он с «Крыльями Советов»? Будем смотреть на состояние, как он будет себя чувствовать — решение о его участии будет принято ближе к матчу», — добавил главный тренер «Сочи».

«Сочи» 13 марта на выезде сыграл вничью с «Химками» (0:0) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. В добавленное ко второму тайму время Адамов неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником и покинул поле на носилках.

Источник: https://tass.ru/sport/14078435
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Денис Адамов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
ФК Химки
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
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