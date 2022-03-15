«Краснодар» сделал заявление по контракту Крыховяка

Полузащитник Гжегож Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке.

Как сообщается на сайте клуба, в соответствии с новыми правилами ФИФА соглашение «Краснодара» с футболистом приостановлено с 12 марта по 1 июня 2022 года.

Польский полузащитник выступал за российский клуб с августа 2021 года. Он провел в составе «быков» 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее греческий АЕК объявил о переходе Крыховяка до конца текущего сезона.