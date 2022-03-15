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«Краснодар» сделал заявление по контракту Крыховяка

«Краснодар»: Крыховяк приостановил контракт в одностороннем порядке
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Гжегож Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке.

Как сообщается на сайте клуба, в соответствии с новыми правилами ФИФА соглашение «Краснодара» с футболистом приостановлено с 12 марта по 1 июня 2022 года.

Польский полузащитник выступал за российский клуб с августа 2021 года. Он провел в составе «быков» 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее греческий АЕК объявил о переходе Крыховяка до конца текущего сезона.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=141426
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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