Геннадий Орлов: «Расширение РПЛ? А есть ли у нас 18 конкурентноспособных команд?»

Известный комментатор Геннадий Орлов уверен: команды РПЛ должны проводить по два матча в неделю.

— В сложившихся условиях я предлагаю возродить Кубок премьер-лиги, как в Англии и в Испании. Играть с разъездами. Начинать чемпионат можно теперь в июле и заканчивать в 20-х числах мая. Два месяца на отдых — вполне нормальный срок.

Расширение до 18 команд. Здесь не все так однозначно. Возникает вопрос по поводу уровня клубов. Хватит ли у нас столько команд, которые могут составлять конкуренцию, сопротивляться? Пока я сомневаюсь. Но даже если и расширить РПЛ, то Кубок лиги точно не помешает.

Почему? Убежден, нам надо играть два раза в неделю. Не реже. Надеюсь, когда-то мы все же возвратимся в европейскую футбольную систему. И будем готовы к такому плотному графику.

В то же время я против сокращения РПЛ до 10-12 команд. Зачем? Одни и те же клубы? У нас большая страна, надо давать возможность и другим регионам. Иначе мы просто сузим круг футболистов.

В этом, кстати, заключается возможный плюс расширения элитного дивизиона до 18 команд. На мой взгляд, селекционеры не до конца просматривают способных ребят на периферии. Теперь думаю, внимание к регионам возрастет. Там будут искать игроков. Появится возможность больше задействовать юношей из провинции. Но, повторюсь, надо, чтобы все 18 клубов в РПЛ тогда были конкурентноспособными.

Мораторий на вылет команд из РПЛ? Не знаю... Однажды «Зенит» оставили в высшей лиге в 1967 году, учитывая революционные заслуги Ленинграда. Все-таки, считаю, во главе угла должен стоять спортивный принцип.

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