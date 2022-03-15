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Геннадий Орлов: «Расширение РПЛ? А есть ли у нас 18 конкурентноспособных команд?»

Геннадий Орлов отреагировал на возможное расширение РПЛ до 18 команд
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов уверен: команды РПЛ должны проводить по два матча в неделю.

— В сложившихся условиях я предлагаю возродить Кубок премьер-лиги, как в Англии и в Испании. Играть с разъездами. Начинать чемпионат можно теперь в июле и заканчивать в 20-х числах мая. Два месяца на отдых — вполне нормальный срок.

Расширение до 18 команд. Здесь не все так однозначно. Возникает вопрос по поводу уровня клубов. Хватит ли у нас столько команд, которые могут составлять конкуренцию, сопротивляться? Пока я сомневаюсь. Но даже если и расширить РПЛ, то Кубок лиги точно не помешает.

Почему? Убежден, нам надо играть два раза в неделю. Не реже. Надеюсь, когда-то мы все же возвратимся в европейскую футбольную систему. И будем готовы к такому плотному графику.

В то же время я против сокращения РПЛ до 10-12 команд. Зачем? Одни и те же клубы? У нас большая страна, надо давать возможность и другим регионам. Иначе мы просто сузим круг футболистов.

В этом, кстати, заключается возможный плюс расширения элитного дивизиона до 18 команд. На мой взгляд, селекционеры не до конца просматривают способных ребят на периферии. Теперь думаю, внимание к регионам возрастет. Там будут искать игроков. Появится возможность больше задействовать юношей из провинции. Но, повторюсь, надо, чтобы все 18 клубов в РПЛ тогда были конкурентноспособными.

Мораторий на вылет команд из РПЛ? Не знаю... Однажды «Зенит» оставили в высшей лиге в 1967 году, учитывая революционные заслуги Ленинграда. Все-таки, считаю, во главе угла должен стоять спортивный принцип.

Читайте полное интервью Геннадия Орлова по ссылке.

Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
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1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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