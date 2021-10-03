Тренер «Сочи» Федотов назвал чистой красную карточку форварду «Зенита» Азмуну
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал итог матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1) и высказался об удалении форварда соперника Сердара Азмуна.
— Справедливо ли удаление Азмуна?
— Как зашли в раздевалку, сразу посмотрели повтор. На мой взгляд, чистая красная карточка. Сперва судья показал желтую, посмотрел повтор. Азмун не имел злого умысла, хотел сыграть в мяч, но до мяча не дотянулся и попал нашему голкиперу в бок открытыми шипами. Ни у кого вопрос не возникнет по поводу цвета карточки, — сказал Федотов.
Несмотря на поражение, сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. Сочинцы набрали 18 баллов и поднялись на третью строчку.
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