Семак — об удалении Азмуна: «О судействе или хорошо или ничего»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» дал флеш-интервью.
«А какая разница. О судействе или хорошо или ничего... Давайте об игре поговорим.
В меньшинстве играли нормально, до мяча курьезного, который сами себе привезли. Это переломный момент был.
Чья ошибка? Разберемся. Посмотрим. Люди — не машины. Все обшибаются», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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