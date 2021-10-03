Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» дал флеш-интервью.

«А какая разница. О судействе или хорошо или ничего... Давайте об игре поговорим.

В меньшинстве играли нормально, до мяча курьезного, который сами себе привезли. Это переломный момент был.

Чья ошибка? Разберемся. Посмотрим. Люди — не машины. Все обшибаются», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».