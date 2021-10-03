Владимир Федотов: «Ключевой момент игры — Дзюба попал в штангу, вскоре мы сравняли счет»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал итог матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1).
— Хочу поздравить команду с победой, есть еще порох в пороховницах. После двух неудачных матчей мы сумели собраться. Проявили и мастерство, и выдержку, и хладнокровие. Было непросто на поле «Зенита», мы имели моменты, подходы, но не скажу, что было настолько остро. Мы тоже в быстрых атаках имели неплохие шансы открыть счет. В конце первого тайма расслабились, пропустили быструю атаку. Во втором тайме воспользовались численным преимуществом, удалось забить два мяча, но надо отдать должное «Зениту». Соперник не раз были близки. А ключевой момент игры — Дзюба попал в штангу, вскоре мы сравняли счет.
— Вы ожидали, что «Зенит» вернется к схеме с четырьмя защитниками? Или готовились к трем?
— Мы готовились и к трем. Естественно, проштудировали наши предыдущие матчи с ними. Были готовы и к двум центральным защитникам, — сказал Федотов.
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