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Тренер «Сочи» Бородин: «Два дня я был расистом, теперь я ксенофоб»

20:27
Дмитрий Бородин. Фото ФК "Сочи".
Дмитрий Бородин. Фото ФК "Сочи".
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Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал скандал с участием главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Сочинцы одержали победу со счетом 1:0.

«Потом он (Тедеско — Прим. «СЭ») полетел на меня и сказал: «Ты расист» и что он скажет это на пресс-конференции, — сказала Бородин в эфире программы 8-16 на канале «Матч премьер».- Я ответил: «Это серьезное обвинение». На расизме сейчас пытаются все спекулировать, и это неправильно. Надо обратить внимание на жесты, которые он показывал мне, Джанаеву, нам.

Я дам показания КДК, расскажу то же, что уже рассказал после игры и говорю сейчас. Тренер «Спартака» обвинял меня в расизме, на третий узнаю, что это ксенофобия. Два дня я был расистом, теперь я ксенофоб. Сейчас я пойду, посмотрю в словаре значение. А может, он будет уважать всех нас, участников процесса, и тогда все будет нормально. Соответствующие органы разберутся».

Ранее сообщалось, что Тедеско отказался пожать руку голкиперу Сослану Джанаеву и обвинил его в симуляции и затягивании игры. Также в "Спартаке" заявили, что Бородин проявил национализм по отношению к Тедеско. Ситуация, которая произошла во время матча 18-го тура Тинькофф РПЛ, будет рассмотрена 15 декабря на заседании КДК РФС.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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