Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

— Как в отсутствие Смолова смотрится атака «Локомотива»?

— В ней теперь на первых ролях форвард сборной Чехии Кухта, который пока ни в одном контрольном матче не уходил с поля без гола. Он же открыл счет и с «Гетеборгом», с лета послав мяч в дальний угол после подачи Рыбчинского с углового. Для защитников чех неудобен умением неожиданно открываться, хорош на «втором этаже», непредсказуем на острие. А когда «Локомотив» использует расстановку 4-2-3-1, ближе к Кухте — из середины вперед — выдвигается Жемалетдинов. И это срабатывает! Во втором тайме с «Гетеборгом» он рискнул пальнуть из-за штрафной и сравнял счет. А когда наберет форму Антон Миранчук, наступательной мощи у команды прибавится. Да и с приходом Изидора в клубе связывают большие надежды.

Смолов перешел в «Динамо» в январе, подписав контракт с бело-голубыми до 2024 года по схеме «1,5+1». За «Локомотив» 31-летний форвард выступал с лета 2018 года.