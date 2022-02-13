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«Теперь на первых ролях атаки — Кухта». Онопко — об уходе Смолова из «Локо»

Онопко прокомментировал переход Смолова из «Локомотива» в «Динамо»
Александр Львов
Обозреватель
Ян Кухта.
Фото ФК «Локомотив»

Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

— Как в отсутствие Смолова смотрится атака «Локомотива»?

— В ней теперь на первых ролях форвард сборной Чехии Кухта, который пока ни в одном контрольном матче не уходил с поля без гола. Он же открыл счет и с «Гетеборгом», с лета послав мяч в дальний угол после подачи Рыбчинского с углового. Для защитников чех неудобен умением неожиданно открываться, хорош на «втором этаже», непредсказуем на острие. А когда «Локомотив» использует расстановку 4-2-3-1, ближе к Кухте — из середины вперед — выдвигается Жемалетдинов. И это срабатывает! Во втором тайме с «Гетеборгом» он рискнул пальнуть из-за штрафной и сравнял счет. А когда наберет форму Антон Миранчук, наступательной мощи у команды прибавится. Да и с приходом Изидора в клубе связывают большие надежды.

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Смолов перешел в «Динамо» в январе, подписав контракт с бело-голубыми до 2024 года по схеме «1,5+1». За «Локомотив» 31-летний форвард выступал с лета 2018 года.

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Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
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Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

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19%

1.49

X2

18%

1.53

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15%

1.68
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Наполи 1
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20%

1.55

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Виктор Онопко
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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