Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:00

«Галицкий бодр, в хорошем настроении». Онопко рассказал о встрече с владельцем «Краснодара»

Виктор Онопко рассказал о недавней встрече с владельцем «Краснодара»
Александр Львов
Обозреватель
Сергей Галицкий.
Фото Виталий Тимкив

Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» рассказал о недавней встрече с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Фарке заявил, что постарается финишировать не ниже пятого места. Насколько это реально?

— Я бы не назвал такую задачу запредельной. По крайней мере, сегодня «Краснодар» располагает вполне качественными игроками, которым по силам ее решить. И если Фарке удастся помочь им взять на вооружение ту игру, которую они показали в первой половине матча с «Мальме», то эта цель может стать реальностью. Кстати, Сергей Галицкий на этот счет также полон оптимизма.

Мацей Рыбус и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Локомотив» выстрелит весной? Ждать ли «Краснодар» в топ-5? О чем говорили с Галицким? Интервью Виктора Онопко

— Удалось с ним пообщаться?

— Да, перед встречей «Локомотива» с «Гетеборгом» и в перерыве последнего матча «Краснодара». Сергей Николаевич бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий, происходящих в мире и в Марбелье. Просматривает здесь матчи, бывает на тренировках, много и с гордостью рассказывает о своей академии. И сейчас очень хвалит ее выпускника, молодого опорника Александра Черникова, который на глазах растет рядом с опытным Крыховяком.

Последним местом работы Даниэля Фарке был «Норвич». «Канареек» 45-летний немец возглавлял с 2017 по 2021 год. Немецкий специалист в «Краснодаре» сменил Виктора Гончаренко. Соглашение «быков» с Фарке рассчитано до конца сезона-2023/24.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Виктор Онопко
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
Сергей Галицкий
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Грамотный защитник, но в ЦСКА ему не хватало уверенности». Онопко — о переходе Чернова в «Спартак»
Слуцкий рассказал о состоянии травмированных Бакаева и Абильдгора
«Теперь на первых ролях атаки — Кухта». Онопко — об уходе Смолова из «Локо»
Онопко: «Антон Миранчук рвется играть и не думает об уходе из «Локо»
«Локомотив» выстрелит весной? Ждать ли «Краснодар» в топ-5? О чем говорили с Галицким? Интервью Виктора Онопко
Сандро Шварц о матче с РФШ: «Очень рады, что Лесовой вернулся на поле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Теперь на первых ролях атаки — Кухта». Онопко — об уходе Смолова из «Локо»

Слуцкий рассказал о состоянии травмированных Бакаева и Абильдгора
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости