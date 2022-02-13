«Галицкий бодр, в хорошем настроении». Онопко рассказал о встрече с владельцем «Краснодара»

Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» рассказал о недавней встрече с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Фарке заявил, что постарается финишировать не ниже пятого места. Насколько это реально?

— Я бы не назвал такую задачу запредельной. По крайней мере, сегодня «Краснодар» располагает вполне качественными игроками, которым по силам ее решить. И если Фарке удастся помочь им взять на вооружение ту игру, которую они показали в первой половине матча с «Мальме», то эта цель может стать реальностью. Кстати, Сергей Галицкий на этот счет также полон оптимизма.

— Удалось с ним пообщаться?

— Да, перед встречей «Локомотива» с «Гетеборгом» и в перерыве последнего матча «Краснодара». Сергей Николаевич бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий, происходящих в мире и в Марбелье. Просматривает здесь матчи, бывает на тренировках, много и с гордостью рассказывает о своей академии. И сейчас очень хвалит ее выпускника, молодого опорника Александра Черникова, который на глазах растет рядом с опытным Крыховяком.

Последним местом работы Даниэля Фарке был «Норвич». «Канареек» 45-летний немец возглавлял с 2017 по 2021 год. Немецкий специалист в «Краснодаре» сменил Виктора Гончаренко. Соглашение «быков» с Фарке рассчитано до конца сезона-2023/24.