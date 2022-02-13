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Онопко: «Антон Миранчук рвется играть и не думает об уходе из «Локо»

Виктор Онопко рассказал о перспективах Антона Миранчука в «Локомотиве»
Александр Львов
Обозреватель
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» рассказал, о чем общался на встрече с полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком.

— Перед матчем с «Гетеборгом» мы разговаривали с Антоном. К сожалению, у него очень неприятная травма — хронический болевой синдром приводящей мышцы. Он уже побывал в Германии и сейчас, на сборе, работает под наблюдением физиотерапевта. Настроение у него хорошее. Видно, что парень хочет быстрее вернуться в строй, рвется играть. И ни о каком уходе из «Локомотива» не думает, — заявил Онопко.

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Напомним, что осенью Антон уже лечился в Германии. Там он проходил реабилитацию после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года, а в расположение «Локо» хавбек вернулся в ноябре.

В этом сезоне Миранчук провел в составе железнодорожников пять матчей и отдал одну результативную передачу.

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П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
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Вильярреал 0
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19%

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15%

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Антон Миранчук
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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 - : -
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