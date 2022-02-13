Онопко: «Антон Миранчук рвется играть и не думает об уходе из «Локо»

Тренер сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» рассказал, о чем общался на встрече с полузащитником «Локомотива» Антоном Миранчуком.

— Перед матчем с «Гетеборгом» мы разговаривали с Антоном. К сожалению, у него очень неприятная травма — хронический болевой синдром приводящей мышцы. Он уже побывал в Германии и сейчас, на сборе, работает под наблюдением физиотерапевта. Настроение у него хорошее. Видно, что парень хочет быстрее вернуться в строй, рвется играть. И ни о каком уходе из «Локомотива» не думает, — заявил Онопко.

Напомним, что осенью Антон уже лечился в Германии. Там он проходил реабилитацию после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года, а в расположение «Локо» хавбек вернулся в ноябре.

В этом сезоне Миранчук провел в составе железнодорожников пять матчей и отдал одну результативную передачу.