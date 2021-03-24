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Тренер «Рубина» Кузьмин дисквалифицирован на два матча

21:32
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Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин дисквалифицирован на два матча Тинькофф РПЛ по итогам встречи 23-го тура чемпионата с «Химками» (1:3), сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча — дисквалифицировать тренера ФК «Рубин» Кузьмина О. на 2 (два) матча чемпионата России по футболу», — говорится в пресс-релизе.

«Рубин» в ближайших двух матчах РПЛ сыграет дома с «Сочи» (3 апреля) и в гостях с «Ростовом» (10 апреля).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213334

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