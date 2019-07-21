Тренер "Рубина" Декампо: "По ходу игры посмотрим, какой будет результат и будем ли мы довольны ничьей"

Тренер "Рубина" Эдуардо Декампо поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России с "Динамо". Встреча пройдет в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).

– Ваш состав практически не изменился по сравнению с прошлым матчем, нет только Маркова, который не имеет права играть. Это говорит о том, что матч с "Локомотивом" – это то, что могло понравиться тренерскому штабу. Это так?

– Когда все идет хорошо – не стоит менять ничего, – сказал Декампо в эфире канала "Матч Премьер".

– Сегодня нет Маркова, насколько это проблематично?

– Проблема в том, что как вы раньше сказали, мы не можем повторить состав, но есть еще один футболист, который может изменить игру, и есть гарантия, что он будет играть хорошо.

– У "Динамо" в прошлом туре был отличный первый тур. Вы готовились к этому?

– Мы готовились как всегда, делали акцент на нашу игру. А потом уже исходя из того, что они могут делать на поле, будем противостоять.

– Будете довольны ничьей?

– По ходу игры посмотрим, какой будет результат и будем ли мы довольны.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020