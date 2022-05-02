Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение УЕФА по отстранению российских клубов и сборных от международных турниров сезона-2022/2023. 53-летний российский специалист назвал происходящее беспределом.

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

2 мая УЕФА объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона. Женская сборная России не была допущена к участию в чемпионате Европы 2022 года по итогам исполкома УЕФА. Вместо российской национальной команды выступит Португалия.

В РФС выразили категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями.