Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Я могу отреагировать на заявление УЕФА, только лишь вспомнив цитату мистера Манделы: «Спорт может вселить надежду туда, где когда-то было только отчаяние. Это более могущественная вещь, чем правительство стран и государств. Он смеется в лицо всем видам дискриминации». Я считаю, что спорт по всему миру должен быть вне политики!» — сказал Камоцци «СЭ».

2 мая УЕФА объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал беспределом решение УЕФА.