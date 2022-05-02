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Советник Федуна Камоцци: — о решении УЕФА: «Спорт по всему миру должен быть вне политики!»

Советник Федуна Камоцци заявил, что спорт по всему миру должен быть вне политики
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Франко Камоцци.

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Я могу отреагировать на заявление УЕФА, только лишь вспомнив цитату мистера Манделы: «Спорт может вселить надежду туда, где когда-то было только отчаяние. Это более могущественная вещь, чем правительство стран и государств. Он смеется в лицо всем видам дискриминации». Я считаю, что спорт по всему миру должен быть вне политики!» — сказал Камоцци «СЭ».

2 мая УЕФА объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал беспределом решение УЕФА.

&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;сыграет в&nbsp;Лиге чемпионов-2022/23. Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Крылья Советов

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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