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«Как боксер, который находится в нокдауне». Божович — о матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал ничью в матче с «Нижним Новгородом»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Мы начали игру в верховой борьбе, но они в этом сильнее нас. Их три центральных защитника выигрывали больше единоборств. Пропустили быстрый гол, потом еще один. Думаю, это как боксер, который находится в нокдауне.

Слава богу, чуть-чуть собрались. На второй тайм вышли и начали больше биться, выигрывать единоборства. Поэтому и сравняли счет. Могли выиграть, а могли и проиграть», — цитируют Божовича «Тульские новости».

«Нижний Новгород» с 29 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата России. «Арсенал», который не выигрывает десять матчей кряду, идет последним, набрав 22 очка.

Источник: https://newstula.ru/fn_943205.html
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
Миодраг Божович
0
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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