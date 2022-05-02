Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2).

«Мы начали игру в верховой борьбе, но они в этом сильнее нас. Их три центральных защитника выигрывали больше единоборств. Пропустили быстрый гол, потом еще один. Думаю, это как боксер, который находится в нокдауне.

Слава богу, чуть-чуть собрались. На второй тайм вышли и начали больше биться, выигрывать единоборства. Поэтому и сравняли счет. Могли выиграть, а могли и проиграть», — цитируют Божовича «Тульские новости».

«Нижний Новгород» с 29 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата России. «Арсенал», который не выигрывает десять матчей кряду, идет последним, набрав 22 очка.