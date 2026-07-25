Главный тренер «Родины» Диас: «Знаком с тренерским штабом Карседо. Но теперь мы не будем дружить»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с помощниками главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

— Сейчас в «Спартаке» работает Хуан Карлос Карседо, тоже испанец. Пересекались с ним в России?

— Лично мы не знакомы, но весь его тренерский штаб, ассистенты, родом из Севильи. С ними я хорошо общаюсь, дружу. Мы долго работали вместе в «Севилье». Можем поужинать, поиграть в падел. Но с этого сезона дружить не будем (смеется). Если «Родина» обыграет «Спартак» в первом туре, возможно, созвонюсь с ними. Нет — наша дружба прекратится (смеется), — сказал Диас «СЭ».

«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.