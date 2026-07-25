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Главный тренер «Родины» Диас: «Дасаев был лучшим вратарем мира, а я — его маленьким болельщиком»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре российских футболистов в Испании.

— Раньше в Испании, в том числе в «Севилье», играли российские футболисты. Помнят ли о них сейчас?

— Из русских в «Севилье» запомнились Кержаков и Ринат Дасаев. Я был маленьким, когда Дасаев приезжал к нам. Он был лучшим вратарем мира, а я — его маленьким болельщиком. Помню, у меня была желтая футболка с его номером и фамилией. В России мне удалось пообщаться с сыном Дасаева. Еще в «Севилье» играл Денис Черышев, а его отец входил в тренерский штаб Унаи Эмери. И у меня есть история с Кержаковым. Во время отпуска ко мне подошел один активный фанат «Севильи». Мы познакомились, поговорили, а когда он узнал, что я работаю в России, начал скандировать фамилию Александра. В Испании прекрасно помнят российских игроков, особенно тех, кто оставил след — Мостовой, Карпин, Дасаев и другие.

— Вы пересекались с российскими игроками и в хихонском «Спортинге».

— Да, помню Алексея Косолапова, Юрия Никифорова, Дмитрия Черышева и Игоря Ледяхова. Как меня привлекали к тренировкам с первой командой... Я играл на позиции левого защитника, а Черышев — на правом фланге. Казалось, он ездил на мотоцикле — рывок, и он уже пролетел мимо! А у Никифорова были невероятной силы удары.

— А про Валерия Карпина и Александра Мостового слышали?

— Конечно, их прекрасно знают в Испании. Карпина я помню по игре за «Реал Сосьедад». У меня была футболка с его фамилией. Мне очень нравился он как футболист, — сказал Диас «СЭ».

«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Хуан Диас.«Знаком с тренерским штабом Карседо. Но теперь мы не будем дружить». Интервью главного тренера «Родины»
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Ринат Дасаев
РПЛ
ФК Родина
ФК Севилья
Хуан Диас
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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