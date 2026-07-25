Главный тренер «Родины» Диас: «Дасаев был лучшим вратарем мира, а я — его маленьким болельщиком»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре российских футболистов в Испании.

— Раньше в Испании, в том числе в «Севилье», играли российские футболисты. Помнят ли о них сейчас?

— Из русских в «Севилье» запомнились Кержаков и Ринат Дасаев. Я был маленьким, когда Дасаев приезжал к нам. Он был лучшим вратарем мира, а я — его маленьким болельщиком. Помню, у меня была желтая футболка с его номером и фамилией. В России мне удалось пообщаться с сыном Дасаева. Еще в «Севилье» играл Денис Черышев, а его отец входил в тренерский штаб Унаи Эмери. И у меня есть история с Кержаковым. Во время отпуска ко мне подошел один активный фанат «Севильи». Мы познакомились, поговорили, а когда он узнал, что я работаю в России, начал скандировать фамилию Александра. В Испании прекрасно помнят российских игроков, особенно тех, кто оставил след — Мостовой, Карпин, Дасаев и другие.

— Вы пересекались с российскими игроками и в хихонском «Спортинге».

— Да, помню Алексея Косолапова, Юрия Никифорова, Дмитрия Черышева и Игоря Ледяхова. Как меня привлекали к тренировкам с первой командой... Я играл на позиции левого защитника, а Черышев — на правом фланге. Казалось, он ездил на мотоцикле — рывок, и он уже пролетел мимо! А у Никифорова были невероятной силы удары.

— А про Валерия Карпина и Александра Мостового слышали?

— Конечно, их прекрасно знают в Испании. Карпина я помню по игре за «Реал Сосьедад». У меня была футболка с его фамилией. Мне очень нравился он как футболист, — сказал Диас «СЭ».

«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.