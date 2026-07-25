Главный тренер «Родины» Диас: «Дасаев был лучшим вратарем мира, а я — его маленьким болельщиком»
Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре российских футболистов в Испании.
— Раньше в Испании, в том числе в «Севилье», играли российские футболисты. Помнят ли о них сейчас?
— Из русских в «Севилье» запомнились Кержаков и Ринат Дасаев. Я был маленьким, когда Дасаев приезжал к нам. Он был лучшим вратарем мира, а я — его маленьким болельщиком. Помню, у меня была желтая футболка с его номером и фамилией. В России мне удалось пообщаться с сыном Дасаева. Еще в «Севилье» играл Денис Черышев, а его отец входил в тренерский штаб Унаи Эмери. И у меня есть история с Кержаковым. Во время отпуска ко мне подошел один активный фанат «Севильи». Мы познакомились, поговорили, а когда он узнал, что я работаю в России, начал скандировать фамилию Александра. В Испании прекрасно помнят российских игроков, особенно тех, кто оставил след — Мостовой, Карпин, Дасаев и другие.
— Вы пересекались с российскими игроками и в хихонском «Спортинге».
— Да, помню Алексея Косолапова, Юрия Никифорова, Дмитрия Черышева и Игоря Ледяхова. Как меня привлекали к тренировкам с первой командой... Я играл на позиции левого защитника, а Черышев — на правом фланге. Казалось, он ездил на мотоцикле — рывок, и он уже пролетел мимо! А у Никифорова были невероятной силы удары.
— А про Валерия Карпина и Александра Мостового слышали?
— Конечно, их прекрасно знают в Испании. Карпина я помню по игре за «Реал Сосьедад». У меня была футболка с его фамилией. Мне очень нравился он как футболист, — сказал Диас «СЭ».
«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1