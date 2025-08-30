Ассистент Морено о том, что тренера забрали на скорой с матча с «Краснодаром»: «Все игроки поддерживают Роберта»

Эдуардо Докампо, ассистент главного тренера «Сочи» Роберта Морено рассказал, как команда отреагировала на то, что специалиста забрали на скорой помощи в конце матча 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:4).

Обследование в одной из сочинских больниц не выявило у 47-летнего испанца проблем со здоровьем, он смог самостоятельно покинуть клинику.

— Как на команду повлияла ситуация с Робертом Морено в игре с «Краснодаром», когда его увезли в больницу?

— Все игроки поддерживают главного тренера. Все мы чувствуем себя частью этой ситуации и хотим ее исправить. Игроки отдались и выложились на 100 процентов. Это показатель того, что они доверяют тренеру и поддерживают его.

По информации «СЭ», Роберт Морено близок к увольнению из «Сочи». Команда занимает последнее место в таблице РПЛ с 1 очком в 7 матчах и идет на последней строчке в группе B Кубка России с 2 очками.