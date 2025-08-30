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Ассистент Морено о том, что тренера забрали на скорой с матча с «Краснодаром»: «Все игроки поддерживают Роберта»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Роберт Морено.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эдуардо Докампо, ассистент главного тренера «Сочи» Роберта Морено рассказал, как команда отреагировала на то, что специалиста забрали на скорой помощи в конце матча 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:4).

Обследование в одной из сочинских больниц не выявило у 47-летнего испанца проблем со здоровьем, он смог самостоятельно покинуть клинику.

— Как на команду повлияла ситуация с Робертом Морено в игре с «Краснодаром», когда его увезли в больницу?

— Все игроки поддерживают главного тренера. Все мы чувствуем себя частью этой ситуации и хотим ее исправить. Игроки отдались и выложились на 100 процентов. Это показатель того, что они доверяют тренеру и поддерживают его.

По информации «СЭ», Роберт Морено близок к увольнению из «Сочи». Команда занимает последнее место в таблице РПЛ с 1 очком в 7 матчах и идет на последней строчке в группе B Кубка России с 2 очками.

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ФК Сочи
Роберт Морено
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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