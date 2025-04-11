Пальцев — о победе над «Спартаком»: «Генич и Бубнов говорили, что у «Динамо» нет шансов. Спасибо»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

«Посмотрел вчера программу с Геничем и Бубновым. Они говорили, что у нас нет шансов. Особенно Бубнов. Спасибо ему за это. Хочется ему передать, что в нас можно верить хоть иногда», — сказал Пальцев после игры.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.