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11 апреля 2025, 22:35

Зобнин: «Чемпионская гонка еще не закончена, впереди шесть туров»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

— Что произошло в первом тайме?

— Мы проиграли много борьбы, соперник был на шаг впереди. Разноса в перерыве не было. Мы и сами понимали, что нужно что-то менять.

— Как должен закончиться сезон, чтобы ты остался доволен?

— Раз уж начали бороться за чемпионство, то надо это делать до конца. Шансы у нас еще есть.

— То есть другой результат не удовлетворит?

— У нас максимальные цели. Чемпионская гонка еще не закончена, впереди шесть туров. Надо побежать в каждом матче. Если мы хотим бороться за чемпионство, то не должны отдавать такие матчи.

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Роман Зобнин
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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