Зобнин: «Чемпионская гонка еще не закончена, впереди шесть туров»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

— Что произошло в первом тайме?

— Мы проиграли много борьбы, соперник был на шаг впереди. Разноса в перерыве не было. Мы и сами понимали, что нужно что-то менять.

— Как должен закончиться сезон, чтобы ты остался доволен?

— Раз уж начали бороться за чемпионство, то надо это делать до конца. Шансы у нас еще есть.

— То есть другой результат не удовлетворит?

— У нас максимальные цели. Чемпионская гонка еще не закончена, впереди шесть туров. Надо побежать в каждом матче. Если мы хотим бороться за чемпионство, то не должны отдавать такие матчи.