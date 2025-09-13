Галактионов: «Хочется эту ничейную серию переломить и выиграть»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче с «Ахматом» (1:1) в 8-м туре РПЛ.
«Первый тайм ушел на притирку. Нам немного не хватало быстроты принятия решений, именно в голове, чтобы мы свои действия воплощали в скорость. И соперник действовал очень организованно в обороне, опускаясь большим количеством за линию мяча, что не давало нам возможности наши лучшие качества проявлять.
То, что вышли из раздевалки и тут же пропустили гол, это недоработка. Но дальше — честь и хвала ребятам, что сумели переломить ситуацию, переломить игру, забили.
Понятно, что в душе неприятно. Хотелось бы победить, но по тому, как игра складывалась, хоть буду и банальным, но каждое очко — движение вперед. Хочется эту ничейную серию переломить, выиграть, но на сегодняшний день все пока в таком ключе развивается. Ребята у нас нацелены, никаких переживаний нет. Есть свежий взгляд на то, что необходимо исправить», — цитирует тренера клубная пресс-служба.
«Локомотив» (16 очков) занимает второе место в таблице РПЛ. «Ахмат» (9) идет восьмым в турнирной таблице.
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15
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