Сперцян сделал 10 голевых передач в последних 9 матчах РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отметился голевой передачей в матче с «Акроном» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

Хавбек сделал 10 результативных пасов в последних 9 матчах чемпионата России.

В этом сезоне 25-летний игрок провел 13 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 голевых передач. Всего за «Краснодар» у Сперцяна 156 игр, 49 голов и 42 паса.