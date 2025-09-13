Дмитрий Гафин: «Динамо» — тигры и львы, и леопарды»
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об акции в поддержку дальневосточного леопарда на матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
«У нашего генерального партнера, банка ВТБ, в этом месяце проводится акция, которая посвящена Дальневосточному леопарду. Это началось на ВЭФ. Мы с удовольствием решили поддержать эту акцию. Как мне кажется, получилось очень красиво. «Динамо», как поется в гимне — тигры и львы. Но в том числе и леопарды! Мне кажется, получилось очень симпатично», — сказал Гафин.
После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.
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