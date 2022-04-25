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Тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Наверно, пропущенные в первом тайме мячи были необязательными. Второй тайм сыграли намного лучше, создали много моментов, реализация и исполнение немного не на том уровне пока.

У Черникова недомогание все дни, буквально вчера одну тренировку провел. Мы хотим задействовать ребят, чтобы была ротация, им помогают, молодым, без ревности", — цитирует тренера ТАСС.

Забивший шесть мячей в 20 играх полузащитник Эдуард Сперцян пропустил три матча.

«Надеемся на его выздоровление, все будет зависеть от медслужбы», — отметил тренер.

«Краснодар» занимает шестое место в чемпионате, в 25 матчах команда набрала 39 очков. В следующем матче «Краснодар» 30 апреля на своем поле встретится с «Ростовом».

Источник: https://tass.ru/sport/14471401
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Сторожук
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