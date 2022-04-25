Мостовой: «Даже если «Зенит» расстанется с Дзюбой, то он подпишет контракт с любой командой»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба для нашего чемпионата, для любой нашей команды — незаменимый игрок. Даже если «Зенит» расстанется с ним, то он подпишет контракт с любой командой. При сегодняшнем состоянии любая наша команда захочет подписать контракт с Артемом. У нас многие команды играют без нападающих. Понятно, что Артему в таком возрасте не совсем хочется переезжать из города, к которому привык. Это тоже определенные трудности. Если бы я был представителем какой-то команды и узнал, что Дзюбу не продлевают, я бы сказал, что ему надо звонить и говорить с ним», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Артем Дзюба не попал в заявку на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» из-за мышечной травмы.

«СЭ» ранее сообщал, что для автоматической активации дополнительного года в контракте по схеме «2+1» форварду нужно провести в этом сезоне на поле не менее 70 процентов игрового времени.