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Мостовой: «Даже если «Зенит» расстанется с Дзюбой, то он подпишет контракт с любой командой»

Мостовой назвал Дзюбу незаменимым игроков для команд чемпионата России по футболу
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба для нашего чемпионата, для любой нашей команды — незаменимый игрок. Даже если «Зенит» расстанется с ним, то он подпишет контракт с любой командой. При сегодняшнем состоянии любая наша команда захочет подписать контракт с Артемом. У нас многие команды играют без нападающих. Понятно, что Артему в таком возрасте не совсем хочется переезжать из города, к которому привык. Это тоже определенные трудности. Если бы я был представителем какой-то команды и узнал, что Дзюбу не продлевают, я бы сказал, что ему надо звонить и говорить с ним», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Артем Дзюба не попал в заявку на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар» из-за мышечной травмы.

«СЭ» ранее сообщал, что для автоматической активации дополнительного года в контракте по схеме «2+1» форварду нужно провести в этом сезоне на поле не менее 70 процентов игрового времени.

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Тренер «Краснодара» прокомментировал поражение от «Зенита»

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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар

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