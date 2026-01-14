Карседо о своих помощниках в «Спартаке»: «Знаю их способности. Мы постараемся передать игрокам все свои знания»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о помощниках, которые вместе с ним пришли в московский клуб.
52-летний испанец возглавил «Спартак» 5 января. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года. Вместе с ним в тренерский штаб красно-белых вошли помощник Себастьян Корона, тренер по физподготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа.
«Я знаю каждого из них уже много лет. Мы вместе добивались успеха в «Севилье», три года подряд выигрывали Лигу Европы. Знаю их способности. Каждый из нас постарается передать игрокам все свои знания и мотивацию. Будем усердно трудиться, чтобы порадовать болельщиков, ради которых и играет команда», — приводит пресс-служба красно-белых слова Карседо.
Также тренер поделился мнением о Вадиме Романове, который продолжит работу в «Спартаке».
«На мой взгляд, он проделал огромную работу в концовке первой части сезона. Мы пообщались. Я сказал, что для меня его помощь будет очень важна. Нам необходимо как можно лучше понять лигу, соперников, наших игроков. Вадим будет очень важным членом нашего штаба», — добавил испанский специалист.
После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1