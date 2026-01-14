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14 января, 16:25

Карседо о своих помощниках в «Спартаке»: «Знаю их способности. Мы постараемся передать игрокам все свои знания»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о помощниках, которые вместе с ним пришли в московский клуб.

52-летний испанец возглавил «Спартак» 5 января. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года. Вместе с ним в тренерский штаб красно-белых вошли помощник Себастьян Корона, тренер по физподготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа.

«Я знаю каждого из них уже много лет. Мы вместе добивались успеха в «Севилье», три года подряд выигрывали Лигу Европы. Знаю их способности. Каждый из нас постарается передать игрокам все свои знания и мотивацию. Будем усердно трудиться, чтобы порадовать болельщиков, ради которых и играет команда», — приводит пресс-служба красно-белых слова Карседо.

Также тренер поделился мнением о Вадиме Романове, который продолжит работу в «Спартаке».

«На мой взгляд, он проделал огромную работу в концовке первой части сезона. Мы пообщались. Я сказал, что для меня его помощь будет очень важна. Нам необходимо как можно лучше понять лигу, соперников, наших игроков. Вадим будет очень важным членом нашего штаба», — добавил испанский специалист.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Хуан Карлос Карседо.«Спартак» презентует Карседо: онлайн-трансляция

Источник: Официальный сайт «Спартака»
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Хуан Карлос Карседо
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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