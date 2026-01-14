Карседо о своих помощниках в «Спартаке»: «Знаю их способности. Мы постараемся передать игрокам все свои знания»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о помощниках, которые вместе с ним пришли в московский клуб.

52-летний испанец возглавил «Спартак» 5 января. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года. Вместе с ним в тренерский штаб красно-белых вошли помощник Себастьян Корона, тренер по физподготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа.

«Я знаю каждого из них уже много лет. Мы вместе добивались успеха в «Севилье», три года подряд выигрывали Лигу Европы. Знаю их способности. Каждый из нас постарается передать игрокам все свои знания и мотивацию. Будем усердно трудиться, чтобы порадовать болельщиков, ради которых и играет команда», — приводит пресс-служба красно-белых слова Карседо.

Также тренер поделился мнением о Вадиме Романове, который продолжит работу в «Спартаке».

«На мой взгляд, он проделал огромную работу в концовке первой части сезона. Мы пообщались. Я сказал, что для меня его помощь будет очень важна. Нам необходимо как можно лучше понять лигу, соперников, наших игроков. Вадим будет очень важным членом нашего штаба», — добавил испанский специалист.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.