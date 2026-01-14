Гацкан о трансферном бане «Ростова»: «Нужно сохранить состав и играть теми, кто сейчас есть. Нет никакого удара»

Бывший игрок «Ростова», ныне тренер Александр Гацкан в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет Международной федерации футбола (ФИФА) регистрировать клубу новых футболистов в течение трех трансферных окон.

«Значит нужно сохранить состав и играть теми, кто сейчас есть. Важным сейчас будет воспитание и развитие молодежи, их внедрение в основной состав, нужно давать результат. Нет никакого удара», — сказал Гацкан «СЭ».

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством испанца Джонатана Альбы набрала 21 очко в 18 турах.