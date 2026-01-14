Карседо заявил, что у него остались хорошие воспоминания о первом периоде в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, каким ему запомнился первый период в московской команде.

Испанец в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери в «Спартаке».

«У меня остались о нем хорошие воспоминания. Мы здорово начали сезон. Да, затем не все получилось, но это все равно был отличный и полезный опыт. Мы были молодым тренерским штабом. Сейчас опыта у нас намного больше. И на этот раз хотим сделать так, чтобы фанаты нами гордились», — приводит пресс-служба красно-белых слова Карседо.

Также тренер поделился мнением о том, почему 13 лет назад их штабу не удалось добиться успеха в московской команде.

«Адаптация давалась непросто. Мы не очень хорошо знали английский, по-русски тоже не понимали. Конечно, с первого дня старались запоминать фразы. Но нужно больше времени, чтобы внедрить в команде свои идеи, объединить всех, включая болельщиков, вокруг одной цели. Сейчас перед нами такая же задача», — добавил специалист.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».