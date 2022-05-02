Гаджиев предложил «Спартаку» позвать на работу Семина

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявлении экс-наставника «Локомотива» Юрия Семина о том, что он сможет остановить гегемонию «Зенита».

«Аплодирую Семину за это высказывание, — сказал Гаджиев «СЭ». — Нам действительно нужна конкуренция, которая бы разукрасила чемпионат. Аплодирую и Семаку, который четвертый год подряд становится чемпионом. Понятно, что база у «Зенита» основательная. Но и до прихода Семака в клуб она была, а другие тренеры не достигали таких успехов».

Также Гаджиев назвал главное тренерское качество Семина.

«Основная характеристика тренера Семина заключается в том, что его команды всегда обладали высоким волевым потенциалом. Я хочу, чтобы на желание Семина откликнулись команды. Например, «Спартак». Красно-белые его не пригласят, так как у них все время работаю иностранцы. «Зенит» способна обойти только тренерская команда. Питерцам легче комплектоваться, их состав потенциально будет сильнее. Поэтому выиграть можно только творчеством и мыслью», — добавил Гаджиев.

В домашнем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» «Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом страны.

Последним местом работы Юрия Семина стал «Ростов». Российский наставник возглавлял клуб чуть меньше двух месяцев. При Семине «Ростов» сыграл семь матчей, в которых одержал одну победу.