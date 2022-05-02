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Сегодня, 17:18

Чистяков рассудит перенесенный матч «Краснодар» — «Локомотив»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Назначены арбитры на перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» на стадионе «Арена Краснодар» доверена бригаде Артема Чистякова.

«Краснодар» — «Локомотив»:
Судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Образко. Резервный судья — Юнус Кошко; ВАР- Евгений Кукуляк; АВАР- Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.

Матч между командами пройдет в среду, 4 мая. Изначально игра должна была пройти 27 февраля, но не состоялась из-за закрытия аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Источник: https://rfs.ru/news/215798
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Артем Чистяков
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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