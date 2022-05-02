Чистяков рассудит перенесенный матч «Краснодар» — «Локомотив»

Назначены арбитры на перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» на стадионе «Арена Краснодар» доверена бригаде Артема Чистякова.

«Краснодар» — «Локомотив»:

Судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Образко. Резервный судья — Юнус Кошко; ВАР- Евгений Кукуляк; АВАР- Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.

Матч между командами пройдет в среду, 4 мая. Изначально игра должна была пройти 27 февраля, но не состоялась из-за закрытия аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.