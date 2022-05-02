Чистяков рассудит перенесенный матч «Краснодар» — «Локомотив»
Назначены арбитры на перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.
Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» на стадионе «Арена Краснодар» доверена бригаде Артема Чистякова.
«Краснодар» — «Локомотив»:
Судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Образко. Резервный судья — Юнус Кошко; ВАР- Евгений Кукуляк; АВАР- Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.
Матч между командами пройдет в среду, 4 мая. Изначально игра должна была пройти 27 февраля, но не состоялась из-за закрытия аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Источник: https://rfs.ru/news/215798
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|
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|4
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|49
|
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|47
|
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|4
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
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|
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|
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