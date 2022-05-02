Губерниев: «Не сомневаюсь, что Семин в «Локомотиве» способен остановить «Зенит»

Губерниев не сомневается, что при Семине «Локомотив» способен остановить «Зенит»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина о способе противостоять «Зениту».

«Семин — классный специалист. Представляете, если он будет останавливать гегемонию «Зенита» со «Спартаком»? Не совсем его история. С «Динамо»? Тоже не его история. А вот с «Локомотивом» Юрий Палыч в состоянии остановить. Семин — блестящий тренер, хороший пиарщик. Не сомневаюсь, что Семин в «Локомотиве» способен остановить «Зенит», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Юрий Семин назвал свое возвращение единственным вариантом «прервать гегемонию «Зенита».

30 апреля в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и в четвертый раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Последним местом работы Юрия Семина стал «Ростов». Российский специалист возглавлял клуб чуть меньше двух месяцев. При Семине «Ростов» сыграл семь матчей, в которых одержал одну победу.