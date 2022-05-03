Губерниев считает, что «Спартак» должен организовать коридор для «Зенита» из уважения к сопернику

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, должен ли «Спартак» организовывать чемпионский коридор для «Зенита».

«Нужно уважать соперника, тем более когда ты на десятом месте, а соперник чемпионом стал. «Спартаку» нужно наступить на горло собственной песне и проявить гибкость, — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой. — Потом «Спартак» станет чемпионом, и «Зенит» отплатит той же монетой, и будет классно. На следующий год любая команда может стать чемпионом, даже «Химки» и «Урал».

Также Губерниев считает, что «Спартак» нервничает из-за провального сезона.

«А сейчас красно-белые нервничают: они на десятом месте, еле-еле обезопасили себя от зоны вылета, им надо Кубок брать, сезон-то провальный. Поэтому они сейчас не всегда держат удар и не всегда проявляют гибкость и великодушие, а «Зенит», наоборот, с позиции сильного поглядывает на «Спартак» свысока и без всякого сомнения имеет на это право», — добавил Губерниев.

15 мая в рамках 29-го тура РПЛ «Спартак» у себя дома сыграет против «Зенита».