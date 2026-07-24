Шварц планирует посмотреть игру ЦСКА — «Балтика»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц планирует посмотреть матч ЦСКА — «Балтика» в 1-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 июля.

— Какие планы на вечер?

— Смотреть ЦСКА против «Балтики». Глава аналитики и один из ассистентов поедут на игру. Потом лягу спать и готовиться к завтрашнему матчу.

— Сколько игроков вам нужно?

— Завтра нужны будут 23 игрока. Много об этом говорят, много спекуляций. Наша задача — найти оптимальные решения. Мы в хорошем диалоге с Желько Бувачем, нашем спортивным директором. Также обсуждаем ситуацию с нашим скаутским департаментом.

В 1-м туре РПЛ «Динамо» 25 июля примет «Крылья Советов».