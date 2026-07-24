Шварц: «Очень рад, что Касерес с Парагваем обыграл Германию на ЧМ-2026»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы перед матчем против «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

«Динамо» на своем поле сыграет против самарцев в субботу, 25 июля. Начало — в 14.00 по московскому времени.

— Касерес был важной частью своей сборной. Показывал страсть. Доказывал все своей игрой. Очень рад, что Парагваю удалось обыграть сборную Германии. С нетерпением жду, когда мы сможем с ним увидеться.

— В «Крыльях» играет Денис Макаров.

— Будет приятно его увидеть. Последние 2-3 недели с ним не общались. Раньше обменивались информацией. Он хороший игрок, но не хотел бы его сегодня окрылять, — сказал Шварц.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.