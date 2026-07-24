Шварц — о «Динамо» после его ухода: «Были великолепные тренеры и команды. Не хотел бы сравнивать»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы перед матчем против «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

«Динамо» на своем поле сыграет против самарцев в субботу, 25 июля. Начало — в 14.00 по московскому времени.

— «Динамо» не выигрывало трофеи на протяжении многих лет. Давит ли это на вас?

— Не могу говорить, что было в клубе после меня. Были великолепные тренеры, команды.

Что касается моей карьеры после «Динамо», не думаю, что было очень сложно. Мы выиграли Восточную конференцию, груза не было. Сейчас мы все вместе здесь спустя несколько лет.

На данном этапе не хотел бы сравнивать, что было, что есть. У нас новая команда. Будем работать над деталями. Команда продолжит играть так же интенсивно. Важный момент — наши действия после потери мяча. Надо будет вступать в отбор. Контрпрессинг — важная деталь нашей игры. Надо подойти к завтрашней встрече в полной боевой готовности. Должны сыграть с хорошей структурой.

— Как выдерживать высокий прессинг?

— Перед нами 30 матчей чемпионата, кубок, дай бог, чтобы матчей было больше. Спокойно подхожу к ситуации. Рассчитываем на каждого игрока. Будут недели с 2-3 матчами.

Отмечу встречу против ЦСКА: начали интенсивно, агрессивный первый тайм. Но нужно улучшить подход после второго тайма. После первого было 4:1. В этой ситуации надо больше владеть мячом. При счете 0:0 это борьба, интенсивность. Но есть небольшие нюансы, которые нужно улучшить, — сказал Шварц.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.