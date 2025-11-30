Гусев считает, что пенальти стал ключевым фактором в матче между «Динамо» и «Ахматом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев объяснил поражение команды от «Ахмата» в 17-м туре РПЛ.

Матч прошел в воскресенье на «Ахмат Арене» в Грозном и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

— Спасибо ребятам, они играли неплохо, но не использовали свои моменты, которые должны были использовать. В остальном у меня претензий к ним нет.

— Что стало ключевым фактором в этой игре?

— Ключевым фактором стал пенальти. Леон Зайдензаль — наш воспитанник, молодой парень, и он еще будет делать ошибки. В целом он хорошо отыграл, молодец. Надо его поддержать, у него хорошее будущее. То, что мяч попал ему в руку, — это издержки молодости.

— Стало ли для вас сюрпризом то, что Лечи Садулаев закрывал всю бровку в первом тайме? Смогли ли быстро к этому адаптироваться?

— Там никакой опасности с его стороны не было. Мы сразу посмотрели состав, проанализировали его и поняли, какая схема будет у соперника. Был момент, когда уже не могли докричаться, а надо было нагружать левую зону, где играл Садулаев, потому что оттуда можно было проводить атаки.

— В чем причина такого неуверенного старта второго тайма?

— Чуть-чуть не вошли во второй тайм, пропустили необязательный гол, потом владели преимуществом, создавали моменты, но не использовали их.

— Считаете ли, что результат соответствует игре?

— Я так не считаю. У нас было больше моментов, но побеждает тот, кто их использует.

— В предыдущем туре у вас выходило много молодых футболистов, включая Виктора Окишора. Почему сегодня его не было на поле?

— Сегодня играли другие молодые футболисты — Бабаев, Зайдензаль. Виктора решили попридержать, но мы на него надеемся в будущем.