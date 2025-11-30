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30 ноября 2025, 19:29

Гусев считает, что пенальти стал ключевым фактором в матче между «Динамо» и «Ахматом»

Микеле Антонов
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев объяснил поражение команды от «Ахмата» в 17-м туре РПЛ.

Матч прошел в воскресенье на «Ахмат Арене» в Грозном и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

— Спасибо ребятам, они играли неплохо, но не использовали свои моменты, которые должны были использовать. В остальном у меня претензий к ним нет.

— Что стало ключевым фактором в этой игре?

— Ключевым фактором стал пенальти. Леон Зайдензаль — наш воспитанник, молодой парень, и он еще будет делать ошибки. В целом он хорошо отыграл, молодец. Надо его поддержать, у него хорошее будущее. То, что мяч попал ему в руку, — это издержки молодости.

— Стало ли для вас сюрпризом то, что Лечи Садулаев закрывал всю бровку в первом тайме? Смогли ли быстро к этому адаптироваться?

— Там никакой опасности с его стороны не было. Мы сразу посмотрели состав, проанализировали его и поняли, какая схема будет у соперника. Был момент, когда уже не могли докричаться, а надо было нагружать левую зону, где играл Садулаев, потому что оттуда можно было проводить атаки.

— В чем причина такого неуверенного старта второго тайма?

— Чуть-чуть не вошли во второй тайм, пропустили необязательный гол, потом владели преимуществом, создавали моменты, но не использовали их.

— Считаете ли, что результат соответствует игре?

— Я так не считаю. У нас было больше моментов, но побеждает тот, кто их использует.

— В предыдущем туре у вас выходило много молодых футболистов, включая Виктора Окишора. Почему сегодня его не было на поле?

— Сегодня играли другие молодые футболисты — Бабаев, Зайдензаль. Виктора решили попридержать, но мы на него надеемся в будущем.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
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Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
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Силва Лима Исмаэл

Ахмат

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