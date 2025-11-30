Гусев рассказал о микроклимате в «Динамо» перед последним матчем года со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев на пресс-конференции после поражения от «Ахмата» (1:2) в 17-м туре РПЛ ответил на вопросы об игре со «Спартаком» в 18-м туре.

— Какой сейчас микроклимат в команде перед завершающей игрой года со «Спартаком»?

— Микроклимат в команде хороший. Все прекрасно понимают, с кем предстоит играть. Понятно, что в данную минуту после такого поражения эмоциональное состояние ни у кого хорошим быть не может. Будем поправлять это в течение недели.

— Есть ли психологическое давление перед этим дерби?

— Всегда есть какое-то давление. Ты всегда искренне переживаешь за своих футболистов, когда они на поле, но понимаешь, что помочь им можешь только в перерыве и тренировочном процессе, — сказал Гусев.

«Динамо» с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.